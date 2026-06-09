ایران با بازوبند مشکی در دیدار مقابل مصر‌

به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال، با توجه به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر با برگزاری مراسم ایام عاشورا در دنیا توسط مسلمانان به مناسبت سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان، فدراسیون فوتبال ایران به حرمت عزای این روز بزرگ به فدراسیون جهانی فوتبال اطلاع داد که بازیکنان تیم ملی ایران قصد دارند در این بازی با بازوبند مشکی وارد زمین شوند بنابراین انتظار دارد که فیفا با این خواسته موافقت کند.

دیدار تیم‌های ایران و مصر شش تیر در شهر سیاتل برگزار خواهد شد.

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