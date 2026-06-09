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درخواست رسمی فدراسیون فوتبال از فیفا

ایران با بازوبند مشکی در دیدار مقابل مصر‌

ایران با بازوبند مشکی در دیدار مقابل مصر‌
کد خبر : 1796383
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فدراسیون فوتبال ایران بطور رسمی از فیفا خواست تا مجوز بستن بازوبند مشکی توسط بازیکنان تیم ملی ایران در دیدار برابر مصر را صادر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال، با توجه به همزمانی دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر با برگزاری مراسم ایام عاشورا در دنیا توسط مسلمانان به مناسبت سالروز شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان، فدراسیون فوتبال ایران به حرمت عزای این روز بزرگ به فدراسیون جهانی فوتبال اطلاع داد که بازیکنان تیم ملی ایران قصد دارند در این بازی با بازوبند مشکی وارد زمین شوند بنابراین انتظار دارد که فیفا با این خواسته موافقت کند.

دیدار تیم‌های ایران و مصر شش تیر در شهر سیاتل برگزار خواهد شد.

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