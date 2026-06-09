کارشکنی جدید آمریکا علیه تیم ملی فوتبال ایران
فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای رسمی، از سلب ناگهانی و غیرقانونی سهمیه بلیتهای اختصاصیافته به هواداران تیم ملی و خارج شدن کنترل بلیتفروشی از دست این فدراسیون خبر داد.
به گزارش ایلنا، بر اساس رویهها، اصول حاکم بر رقابتهای بینالمللی و ضوابط صریح فیفا، همواره معادل ۸ درصد از کل ظرفیت صندلیهای استادیوم در هر مسابقه به فدراسیونهای فوتبال کشورهای حاضر در جام جهانی اختصاص پیدا میکند. با وجود اینکه متولیان فوتبال کشور در ماههای گذشته فرآیند عرضه و بلیتفروشی مربوط به ۳ مسابقه تیم ملی در مرحله گروهی را آغاز کرده بودند، اما در حال حاضر فرآیند فروش بلیتها به طور کامل از زنجیره اختیارات فدراسیون حذف شده است.
در بخشی از اطلاعیه رسمی فدراسیون فوتبال در تشریح این وضعیت آمده است: "در اقدامی غیرمنتظره، سهمیه اختصاصیافته به فدراسیون فوتبال ایران از این مجموعه سلب شده و در شرایط فعلی امکان ارائه حتی یک بلیت از طریق فدراسیون به هواداران تیم ملی وجود ندارد. این در حالی است که بسیاری از علاقهمندان فوتبال ایران با اعتماد به فرآیند رسمی اعلامشده، برنامهریزیهای لازم برای حضور در محل برگزاری مسابقات را انجام داده بودند."
این تصمیم چالشبرانگیز و محرومسازی تماشاگران ایرانی از حق قانونی خود، رفتاری کاملاً متضاد با شعارهای ورزشی و اصل تساوی حقوق تیمهای شرکتکننده در این تورنمنت بزرگ محسوب میشود. رخ دادن این اتفاقات ناگهانی درست در آستانه شروع رقابتها، ابهامات و سوالات بسیار جدی و عمیقی را درباره سایه سنگین سیاست و تاثیرگذاری ملاحظات غیرورزشی بر سازوکار برگزاری بزرگترین جشن فوتبالی جهان به وجود آورده است.