خط و نشان جدی ماتادورها در خاک مکزیک
غرش پیروزمندانه مدعی قهرمانی در شب آتشبازی هواداران
در حالی که تب و تاب جام جهانی سراسر شهر پوئبلا را فرا گرفته و هواداران پرشور استادیوم را پر کردهاند، تیم ملی اسپانیا موفق شد در دیداری دوستانه با نتیجه ۳ بر ۱ از سد پرو بگذرد.
به گزارش ایلنا، میکل اویارزابال در دقیقه دوم بازی با شلیکی سهمگین از لبه محوطه جریمه گل نخست را به ثمر رساند و پس از آن پدری در اواسط نیمه اول، روی پاس عرضی فران تورس، با ضربهای آسان دروازه خالی را باز کرد تا اختلاف را به دو گل برساند.
ماتادورها در همان اوایل نیمه دوم به گل سوم خود نیز دست یافتند؛ جایی که ارسال یرمی پینو منجر به اشتباه مرگبار پدرو گالسه، دروازهبان پرو شد تا توپ وارد دروازه شود، هرچند که در ادامه جایرو ولز با ضربهای زمینی و دقیق توانست یکی از گلهای خورده را برای پرو جبران کند.
جام جهانی از روز پنجشنبه آغاز خواهد شد و اسپانیا، قهرمان سال ۲۰۱۰، در ۱۵ ژوئن اولین بازی خود را برابر کیپ ورد برگزار میکند. شور و حال جام جهانی در اطراف استادیوم کاملاً مشهود بود، به طوری که پیراهنهای تیم ملی اسپانیا در کنار لباسهای بارسلونا روی سکوها خودنمایی میکرد. این مسئله نشاندهنده حضور پررنگ بازیکنان این باشگاه در لیست مهرههای لوئیس دلا فونته است. هواداران پرو با وجود اینکه تعدادشان بسیار کمتر بود، اما در طول شب به شدت به تشویق تیم خود پرداختند.
تمجید دلا فونته از نمایش مقتدرانه اسپانیا و واکنش جالب پدری به مکزیکیها
پدری، رودری و فران تورس بیشترین تشویقها را از سوی تماشاگران دریافت کردند و هواداران با فریادهای خود و اجرای موجهای مکزیکی در سراسر استادیوم، جو فوقالعادهای به وجود آوردند. غرفههای فروش اقلام جام جهانی در خیابانهای بیرونی صف کشیده بودند و تدابیر شدید امنیتی نیز نتوانست مانع از شور و نشاط این فضای جشن و پایکوبی شود.
پدری بعد از بازی به خبرنگاران گفت: "این یک مسابقه برای به دست آوردن فرم ایده آل بود و ما دقیقاً به همین هدف رسیدیم؛ من اصلاً فکرش را هم نمیکردم که مردم اینجا در مکزیک اینقدر مرا دوست داشته باشند." گل زودهنگام اویارزابال روند گلزنیهای متوالی او با پیراهن اسپانیا را به شش بازی پیاپی رساند؛ او ابراز امیدواری کرد که در شروع جام جهانی بتواند این آمار را به عدد هفت برساند. اویارزابال در این باره گفت: "من خوشحالم و تلاش میکنم به هر طریقی که میتوانم به تیم کمک کنم؛ چیزی که باعث شده شرایط برای ما خوب پیش برود این است که به عنوان یک گروه میدانیم چه کاری باید انجام دهیم و به یکدیگر اعتماد کامل داریم."
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی اسپانیا، از یک نمایش دلگرمکننده دیگر استقبال کرد اما گمانهزنیها درباره اینکه اسپانیا مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی است را کماهمیت دانست. دلا فونته تصریح کرد: "شناخته شدن به عنوان مدعی اصلی هیچ چیزی را تضمین نمیکند؛ ما به خودمان و روش بازیمان ایمان داریم، اما تیمهای ملی زیادی وجود دارند که از همان کیفیت و توانایی ما برخوردار هستند."