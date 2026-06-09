به گزارش ایلنا، شیوه جدید از برگزاری جام جهانی، پایانی بر فرمت ۳۲ تیمی و ۶۴ بازی است که در هفت دوره گذشته از سال ۱۹۹۸ اجرا می‌شد. این تورنمنت همچنین پس از میزبانی مشترک ژاپن و کره جنوبی در سال ۲۰۰۲، دومین جام جهانی تاریخ به شمار می‌رود که در چندین کشور برگزار خواهد شد.

از افتتاحیه مکزیکوسیتی تا فینال نیوجرسی؛ سهم کشورها از بازی‌های جام جهانی

بر اساس تقسیم‌بندی ۱۶ ورزشگاه میزبان، سهم مکزیک ۱۳ مسابقه خواهد بود که شامل بازی افتتاحیه در ۱۱ ژوئن در مکزیکوسیتی میان تیم میزبان و آفریقای جنوبی، به همراه سه رقابت از مرحله حذفی است. کانادا نیز میزبانی ۱۳ مسابقه را به دست آورده است که بازی نخست آن در ۱۲ ژوئن در تورنتو بین تیم میزبان و بوسنی و هرزگوین برگزار می‌شود و سه مرحله حذفی را هم شامل خواهد شد.

ایالات متحده با برگزاری ۷۸ مسابقه در ۱۱ شهر، میزبانی بخش اعظم بازی‌ها را بر عهده دارد که با تقابل تیم ملی آمریکا و پاراگوئه در ۱۲ ژوئن در منطقه لس‌آنجلس آغاز می‌شود. تمام مسابقات مراحل یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال در خاک آمریکا برگزار خواهد شد و این ماراتن در نهایت در استادیوم مت‌لایف نیوجرسی به پایان می‌رسد.

جام جهانی پیش رو با حضور رکوردشکن ۱,۲۴۸ بازیکن از ۴۴۹ باشگاه داخلی و ۷۱ کشور برگزار می‌شود که نشان‌دهنده گستره وسیع و جهانی این تورنمنت است. در میان این ورزشکاران، ۳۵۷ بازیکن با تجربه قبلی حضور در جام جهانی پا به مسابقات می‌گذارند، در حالی که ۸۹۱ بازیکن که رقمی قابل توجه است، در آستانه تجربه اولین حضور خود در بزرگترین صحنه فوتبال جهان قرار دارند.

باشگاه‌های انگلیسی با تأمین ۲۰۰ بازیکن برای ترکیب تیم‌های ملی، در صدر این رده‌بندی قرار دارند. آلمان با ۱۰۹ بازیکن در رتبه بعدی است و فرانسه و اسپانیا هر کدام با معرفی ۸۶ بازیکن در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. ایتالیا ۷۱ بازیکن و عربستان سعودی ۴۹ بازیکن به این تورنمنت فرستاده‌اند. لیگ برتر فوتبال آمریکا (MLS) نیز شاهد حضور رکوردشکن ۴۴ بازیکن شاغل در این لیگ خواهد بود و ۱۰۳ بازیکن حاضر در تورنمنت سابقه بازی در این لیگ را در کارنامه دارند. در سطح باشگاهی، منچسترسیتی از لیگ برتر انگلیس با ثبت رکورد ۱۹ بازیکن، بالاترین نماینده را به خود اختصاص داده است. بایرن مونیخ، غول فوتبال آلمان با ۱۸ بازیکن در رده بعدی قرار دارد، در حالی که پاری‌سن‌ژرمن و آرسنال هر کدام ۱۶ بازیکن را روانه مسابقات کرده‌اند. بارسلونا، قدرت بزرگ اسپانیا نیز با ۱۵ بازیکن لیست باشگاه‌های برتر را تکمیل می‌کند.

نبرد اسطوره‌ها برای جاودانگی؛ رکوردهای کریستیانو رونالدو و لیونل مسی

کریستیانو رونالدو، ستاره تیم ملی پرتغال، با ۲۲۶ بازی ملی بالاتر از تمام بازیکنان حاضر در این تورنمنت قرار دارد و این بیشترین تعداد بازی ملی توسط یک بازیکن در فوتبال مردان در تاریخ است. او در آستانه پیوستن به لیونل مسی آرژانتینی قرار دارد تا تنها بازیکنانی نام بگیرند که در شش دوره جام جهانی حضور یافته‌اند. رونالدو همچنین تنها بازیکنی است که در پنج دوره جام جهانی موفق به گلزنی شده و در ۲۲ مسابقه خود ۸ گل به ثمر رسانده است.

مسی با ۲۶ بازی، بیشترین تعداد بازی در تاریخ جام جهانی را دارد و تنها به دو بازی ملی دیگر نیاز دارد تا به سومین مرد تاریخ فوتبال با حداقل ۲۰۰ بازی ملی تبدیل شود (بدر المطوع از کویت نیز بیش از ۲۰۰ بازی ملی در رده بین‌المللی دارد). لوکا مودریچ از کرواسی نیز تنها سه بازی تا پیوستن به این گروه فاصله دارد. گیلرمو اوچوا از مکزیک برای ششمین بار در لیست جام جهانی قرار گرفته است، اما در سال‌های ۲۰۰۶ یا ۲۰۱۰ در هیچ مسابقه‌ای به میدان نرفت.

رکورد ۱۶ گل میروسلاو کلوزه برای آلمان ممکن است در مسابقات این دوره به خطر بیفتد. مسی با ۱۳ گل زده پا به این تورنمنت می‌گذارد و تنها کلوزه، رونالدو ستاره برزیلی (۱۵ گل) و گرد مولر (۱۴ گل) را پیش رو دارد. کیلیان امباپه فرانسوی نیز با به ثمر رساندن ۱۲ گل در دو تورنمنت گذشته، در کورس رسیدن به این رکورد قرار دارد.

تنها هشت کشور موفق به فتح جام جهانی شده‌اند که شش تیم از آن‌ها به عناوین متعدد دست یافته‌اند و برزیل با پنج قهرمانی در صدر قرار دارد. تنها قهرمانانی که برای اولین بار در ۱۱ دوره اخیر جام جهانی به این افتخار رسیدند، فرانسه در سال ۱۹۹۸ (اولین قهرمانی از دو عنوانش) و اسپانیا در سال ۲۰۱۰ بودند.

تنها دو کشور توانسته‌اند از عنوان قهرمانی خود دفاع کنند؛ پله برزیل را در سال‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ به قهرمانی رساند و ایتالیا در سال‌های ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ فاتح جام شد. سه مدافع عنوان قهرمانی دیگر نیز به فینال رسیدند که آخرین آن‌ها فرانسه در دوره گذشته بود که پیش از شکست مقابل آرژانتین به بازی نهایی راه یافت.

شش مدافع عنوان قهرمانی در طول تاریخ نتوانسته‌اند از مرحله گروهی صعود کنند که این اتفاق در سه دوره از چهار دوره اخیر رخ داده است؛ فرانسه در سال ۲۰۲۲ دوباره به فینال برگشت، اما ایتالیا (۲۰۱۰)، اسپانیا (۲۰۱۴) و آلمان (۲۰۱۸) همگی قبل از مراحل حذفی از مسابقات کنار رفتند.

فرانسه تلاش خواهد کرد تا پس از قهرمانی در ۲۰۱۸ و نایب‌قهرمانی در ۲۰۲۲، به سومین کشوری تبدیل شود که به سه فینال متوالی راه می‌یابد. آلمان غربی فینال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ را باخت و سپس در ۱۹۹۰ آرژانتین را شکست داد. برزیل نیز در سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ به قهرمانی رسید و در این میان فینال ۱۹۹۸ را به فرانسه واگذار کرد.

برزیل تنها کشوری است که در تمام ۲۳ دوره جام جهانی از اولین دوره در سال ۱۹۳۰ در اروگوئه حضور داشته است. برزیلی‌ها همچنین با ۷۶ برد، ۲۳۷ گل زده و تفاضل گل مثبت ۱۲۹ در صدر تمام کشورها قرار دارند. آلمان با ۲۱ بار حضور، ۲۳۲ گل زده و تفاضل گل مثبت ۱۰۲ در هر سه بخش در رتبه بعدی قرار دارد که این آمار شامل ۱۰ بار حضور با نام آلمان غربی قبل از اتحاد مجدد است.

چهار کشور کیپ ورد، کوراسائو، اردن و ازبکستان اولین حضور خود را در جام جهانی تجربه می‌کنند و تازه‌واردهای این دوره هستند. این موضوع تعداد کل کشورهای رقابت‌کننده در تاریخ جام جهانی را به ۸۴ کشور افزایش می‌دهد. مصر هفت بازی در جام جهانی را بدون برد پشت سر گذاشته است؛ مصری‌ها آمار ۰ برد، ۵ باخت و ۲ تساوی را دارند و تلاش می‌کنند از ۱۵ ژوئن مقابل بلژیک این طلسم را بشکنند. تنها کشوری که بازی‌های بیشتری بدون برد داشته، هندوراس با ۹ مسابقه است که البته در این دوره واجد شرایط حضور نبود و صعود نکرد.

در ۲۲ دوره نخست جام جهانی، ۲,۷۲۰ گل در ۹۶۴ مسابقه به ثمر رسیده است. با اضافه شدن ۴۰ بازی جدید، انتظار می‌رود رکورد ۱۷۲ گل در یک تورنمنت که در قطر در سال ۲۰۲۲ ثبت شد، شکسته شود. البته رکورد میانگین ۵.۳۸ گل در هر بازی که در سال ۱۹۵۴ ثبت شده بود، دست‌نخورده و امن باقی خواهد ماند.

بیش از ۲۵ سال فاصله سنی میان پیرترین و جوان‌ترین بازیکن مسابقات وجود دارد؛ کریگ گوردون، دروازه‌بان اسکاتلند، در روز نخست تورنمنت ۴۳ سال و ۱۶۲ روز سن خواهد داشت، در حالی که گیلبرت مورا از مکزیک ۱۷ سال و ۲۴۰ روزه خواهد بود.

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