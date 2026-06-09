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بازگشت صخره پرتغالی به سانتیاگو برنابئو

په‌په، دستیار اول آقای خاص در رئال مادرید!

په‌په، دستیار اول آقای خاص در رئال مادرید!
کد خبر : 1796279
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مدافع متعصب و اسبق کهکشانی‌ها در آستانه بازگشتی شگفت‌انگیز به سانتیاگو برنابئو قرار گرفته است تا در فصل جدید به عنوان یکی از اعضای کادر فنی ژوزه مورینیو روی نیمکت رئال مادرید بنشیند.

به گزارش ایلنا، په‌په، مدافع پرتغالی و سرشناس، بدون شک برخی از بهترین سال‌های دوران حرفه‌ای و طولانی‌مدت خود را بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با پیراهن رئال مادرید سپری کرد.

این ستاره پرتغالی که اکنون ۴۳ ساله است، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره حضور در پورتو، سرانجام در سال ۲۰۲۴ به دوران بازیگری خود پایان داد.

اگر اخبار جدید رسانه‌های اسپانیایی صحت داشته باشد، په‌په برای مدت طولانی دور از دنیای فوتبال باقی نخواهد ماند.

په‌په، دستیار اول آقای خاص در رئال مادرید!

بر اساس گزارش خورخه سی پیکون، خبرنگار نزدیک به رئال مادرید، به نقل از رامون آلوارز دِ مون، در آستانه انتصاب قریب‌الوقوع مورینیو در برنابئو، "په‌په در یک‌قدمی پیوستن به کادر فنی ژوزه مورینیو در رئال مادرید قرار دارد."

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