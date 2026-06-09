جزئیات تازه از حمله قلبی کاسیاس؛ روایت ستاره اسپانیایی در دادگاه
ایکر کاسیاس، دروازهبان پیشین رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا، در جلسه دادگاه مربوط به پرونده غرامت خود علیه شرکت بیمه و باشگاه پورتو، جزئیات حمله قلبی سال ۲۰۱۹ را تشریح کرد و گفت این اتفاق مسیر زندگی و دوران حرفهای او را به طور کامل تغییر داده است.
به گزارش ایلنا، ایکر کاسیاس، دروازهبان افسانهای فوتبال اسپانیا، روز دوشنبه در دادگاهی در شهر پورتو حاضر شد و درباره حمله قلبی شدیدی که در ماه می سال ۲۰۱۹ دچار آن شده بود، شهادت داد. او در این پرونده خواستار دریافت ۳.۷ میلیون یورو غرامت از شرکت بیمه «فیدلیداد» و باشگاه پورتو شده است.
کاسیاس در اظهارات خود روز حادثه را «کاملاً عادی» توصیف کرد. او گفت صبح آن روز فرزندانش را به مدرسه برده، سپس برای تمرین به مجموعه اولیوال رفته و پس از صرف صبحانه، بخشی از زمان خود را در سالن بدنسازی گذرانده بود.
با این حال، حدود ساعت ۱۱ صبح و پس از گذشت ۳۰ دقیقه از تمرین، شرایط او بهطور ناگهانی تغییر کرد. کاسیاس توضیح داد که فشار شدیدی در قفسه سینهاش احساس کرده و دیگر قادر به ادامه تمرین نبوده است.
او در دادگاه گفت: «نتوانستم به تمرین ادامه دهم و مجبور شدم دراز بکشم.»
در ادامه، نلسون پوگا، پزشک باشگاه پورتو، به سرعت به کمک او آمد و وی را به بیمارستان CUF پورتو منتقل کرد. کاسیاس درباره آن لحظات گفت: «ترسیده بودم و به سختی نفس میکشیدم.»
این اتفاق در حالی رخ داد که کاسیاس ۳۷ سال داشت و همچنان برای پورتو بازی میکرد. او تأکید کرد که در آن زمان یک سال دیگر با باشگاه قرارداد داشت و قصد داشت به دوران حرفهای خود ادامه دهد.
دروازهبان سابق رئال مادرید همچنین از تأثیرات بلندمدت این حادثه بر زندگی خود سخن گفت و اظهار داشت: «به باشگاه میروم و پدل بازی میکنم، اما دیگر نمیتوانم بدوم.»
او روند بهبودی خود را نیز تشریح کرد و گفت: «هفته اول کاملاً استراحت کردم. حدود ۱۰ روز بعد راه رفتن را شروع کردم، اما نزدیک به هفت ماه طول کشید تا دوباره احساس کنم به شرایط عادی بازگشتهام.»
در بخش دیگری از جلسه، وکلای شرکت بیمه «فیدلیداد» به برخی اظهارات قبلی کاسیاس در رویداد وب سامیت ۲۰۲۱ اشاره کردند و همچنین درباره حضور او در مسابقات دوستانه، از جمله بازیهای اسطورههای رئال مادرید و تورنمنتهای پدل، پرسشهایی مطرح کردند.
کاسیاس در پاسخ تأکید کرد: «این مسابقات صرفاً دوستانه و نمایشی هستند و سطح فشار و الزامات آنها با فوتبال حرفهای قابل مقایسه نیست.»