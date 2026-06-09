کیمیش: کمپانی باعث شد بمانم/ پاری سن ژرمن خواهان جذبم بود

به گزارش ایلنا، کیمیش در گفت‌وگو با مستند شبکه ZDF درباره دوران مذاکرات تمدید قراردادش با بایرن مونیخ اظهار داشت که در مقطعی احساس کرده باشگاه تمایل به فروش او دارد.

او گفت: «در بایرن حمایتی را که انتظار داشتم احساس نکردم. باشگاه در تابستان ۲۰۲۴ آماده فروش من بود و این موضوع کمکی به تقویت رابطه میان بازیکن و باشگاه نمی‌کند.»

هافبک آلمانی همچنین تأیید کرد که پاری‌سن‌ژرمن علاقه زیادی به جذب او داشت و مذاکراتی با مدیران و کادر فنی این باشگاه انجام داده بود.

کیمیش در این باره توضیح داد: «آن‌ها عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و این احساس را به من منتقل کردند که واقعاً خواهان جذب من هستند. همین موضوع باعث شد به انتقال به پاریس فکر کنم.»

در شرایطی که مذاکرات تمدید قرارداد او با بایرن به بن‌بست رسیده بود، مکس ابرل، مدیر فوتبال باشگاه، به او اعلام کرده بود که در صورت تمایل می‌تواند برای جدایی مذاکره کند. در همین زمان، پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد رسمی خود را ارائه داد.

کیمیش درباره پیشنهاد مالی پاری سن ژرمن گفت: «از نظر مالی فوق‌العاده بود؛ واقعاً فوق‌العاده. اما نمی‌خواستم پول عامل اصلی تصمیم‌گیری من باشد. من مجرد نیستم و نمی‌توانستم به تنهایی چنین تصمیم مهمی بگیرم.»

به گفته این بازیکن ۳۱ ساله، نخستین پیشنهاد پاری‌سن‌ژرمن در تابستان ۲۰۲۴ و دومین پیشنهاد در اوایل سال ۲۰۲۵ ارائه شد. لوئیس کامپوس، مدیر ورزشی پی ای جی ، حتی به خانه او رفت و برای آشنایی بیشتر، کیمیش همسرش لینا را به فرانسه فرستاد تا از نزدیک با شرایط و ساختار باشگاه آشنا شود.

با این حال، ستاره آلمانی در نهایت تصمیم گرفت در مونیخ بماند. بایرن مونیخ در مارس ۲۰۲۵ از تمدید قرارداد کیمیش تا سال ۲۰۲۹ خبر داد؛ تصمیمی که به گفته او نقش وینسنت کمپانی، سرمربی تیم، در آن بسیار پررنگ بوده است.

کیمیش در پایان گفت: «هرگز به اندازه حالا چنین اعتمادی را از سوی سرمربی احساس نکرده بودم. تمدید قرارداد با بایرن تصمیم درستی بود.»

کاپیتان تیم ملی آلمان اکنون خود را برای رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند و قرار است همراه مانشافت در دیدار پیش رو برابر کوراسائو به میدان برود.

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