استفاده از جلیقه خنک کننده برای فرار از گرما در جام جهانی
بازیکنان تیم ملی اکوادور به دلیل گرمای شدید در ایالات متحده، در زمانهای استراحت بازیهای جام جهانی از جلیقههای خنککننده استفاده خواهند کرد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی اکوادور به تازگی در یک بازی دوستانه مقابل گواتمالا از جلیقههای خنککننده استفاده کرد. این جلیقهها به منظور کاهش دمای بدن بازیکنان در شرایط گرم طراحی شدهاند. در این بازی که روز یکشنبه برگزار شد، پزشکان تیم ملی اکوادور این تجهیزات جدید را آزمایش کردند.
در پیروزی ۳-۰ اکوادور، برخی از بازیکنان از جلیقههای حاوی ژل خنککننده استفاده کردند تا دمای بدن خود را کاهش دهند. شهر کلمبوس، جایی که این بازی برگزار شد، در طول مسابقه دمایی معادل ۳۱ درجه سانتیگراد را ثبت کرد.
گرمای شدید در ایالات متحده در تابستان نیمکره شمالی نگرانیهای زیادی را برای تیمهای مختلف به همراه داشته است. به عنوان مثال، بازیکنان تیم ملی نروژ روزانه آزمایشهای ادرار برای نظارت بر هیدراسیون خود انجام میدهند.
تیم اکوادور در گروه E، روز یکشنبه ساعت ۲۰ به وقت برازیلیا، بازی خود را مقابل تیم ملی ساحل عاج آغاز خواهد کرد و سپس به مصاف تیمهای کیرین و آلمان خواهد رفت.