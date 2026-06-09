چالش جنجالی در اردوگاه تیم ملی آمریکا پیش از جام جهانی

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی فوتبال ایالات متحده به آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه می‌دهد، تنش‌ها میان بازیکنان سابق و کنونی این تیم افزایش یافته است. بسیاری از بازیکنان بازنشسته اکنون به عنوان تحلیلگر در تلویزیون فعالیت می‌کنند و انتقادات آن‌ها از عملکرد تیم کنونی، به ویژه از سوی بازیکنانی مانند تیم وه‌آ، مورد توجه قرار گرفته است. وه‌آ در یک مستند سال گذشته اظهار داشت که این بازیکنان سابق «واقعاً بد هستند».

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تنش‌ها در روز شنبه (۶ ژوئن) و پیش از بازی دوستانه میان ایالات متحده و آلمان، که در آن از بازیکنان تیم ملی در جام جهانی ۱۹۹۴ تقدیر شد، دوباره به اوج خود رسید. پس از این مراسم، اریک وینالدا، بازیکن سابق ۵۶ ساله، با تیم وه‌آ در رختکن دیدار کرد و سعی کرد تنش‌ها را کاهش دهد و گفت: «فقط عشق است، دوست من. من بد نیستم.»

الکسی لالاس، مدافع مشهور که در فوتبال ایالات متحده و همچنین در ایتالیا و اکوادور بازی کرده است، نیز در این مراسم حضور داشت. او که اکنون به عنوان تحلیلگر در یک شبکه بزرگ آمریکایی فعالیت می‌کند، درباره انتقاداتش گفت: «من فکر نمی‌کنم بد باشم، اما این نظر شخصی من است. شاید بهتر باشد دیگران قضاوت کنند. من اهمیتی نمی‌دهم که مورد انتقاد قرار بگیرم. این کار من است و بخشی از آن به حساب می‌آید. من همیشه نمی‌توانم چیزهایی بگویم که مورد پسند همه باشد.»

تیم ملی تحت هدایت مائوریسیو پوچتینو، روز جمعه در نخستین بازی خود در جام جهانی به مصاف پاراگوئه خواهد رفت. استرالیا و ترکیه نیز در گروه D این رقابت‌ها حضور دارند.

جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها شامل ۱۰۴ بازی است و افتتاحیه آن در تاریخ ۱۱ ژوئن با دیدار مکزیک و آفریقای جنوبی در ورزشگاه آزتکا آغاز می‌شود. مرحله حذفی از ۲۸ ژوئن آغاز خواهد شد و فینال در تاریخ ۱۹ ژوئیه در ورزشگاه مت‌لایف برگزار می‌شود.

انتهای پیام/