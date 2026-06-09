دو گزینه مورد نظر مورینیو برای تقویت سمت چپ دفاعی رئال مادرید

به گزارش ایلنا، مدیریت ورزشی رئال مادرید در حال برنامه‌ریزی برای فصل آینده است و به دنبال جذب یک مدافع چپ با کیفیت بالا برای تیم تحت هدایت ژوزه مورینیو است. پس از جذب دنسل دامفریس (31 ساله) و ابراهیما کوناته، حالا اولویت اصلی باشگاه یافتن یک مدافع چپ با تجربه است.

به گزارش روزنامه آس، رئال مادرید دو گزینه را برای این پست در نظر دارد که مورد تأیید مورینیو نیز قرار گرفته‌اند. این دو مدافع چپ، ریکاردو کلافیوری (24 ساله) و یوشکو گواردیول (24 ساله) هستند. هر دو بازیکن به خاطر توانایی‌های چندمنظوره خود شناخته شده‌اند و به طور عمده در پست دفاعی فعالیت می‌کنند، که این ویژگی‌ها مورد علاقه مورینیو است.

مورینیو قصد دارد یکی از این دو بازیکن را برای تقویت سمت چپ دفاعی در کنار آلوارو کارراس جذب کند، زیرا باشگاه قصد دارد در تابستان جاری فران گارسیا و فرلند مندی را از تیم خارج کند. رئال مادرید در حال بررسی جذب یکی از این دو بازیکن است و می‌داند که باید سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهد.

کلافیوری در برنامه‌های رئال مادرید از مزیت بیشتری برخوردار است، زیرا او بازیکن ثابت آرسنال تحت هدایت میکل آرتتا نیست و قیمت او نیز نسبت به گواردیول کمتر خواهد بود. باشگاه آرسنال تابستان گذشته 45 میلیون یورو به بولونیا پرداخت کرده است، بنابراین رئال مادرید باید این مبلغ را برای جذب کلافیوری پرداخت کند.

در حالی که رئال مادرید احتمال جذب کلافیوری را بیشتر می‌داند، قیمت گواردیول که بازیکن منچسترسیتی است، به طور قابل توجهی بالاتر (حدود 65 میلیون یورو) خواهد بود. همچنین باید به یاد داشت که این مدافع کروات تا ژوئن 2028 با باشگاه انگلیسی قرارداد دارد و در حال مذاکره برای تمدید قرارداد خود است.

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