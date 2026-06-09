دیوار نفوذناپذیر آرژانتین؛ رکوردی که مدعیان جام جهانی را جا گذاشت!

به گزارش ایلنا، تیم ملی آرژانتین با ۲۸ بازی بدون گل خورده از ۳۹ بازی خود، بهترین عملکرد را در زمینه بازی‌های بدون گل خورده در دوره جدید جام جهانی ۲۰۲۶ دارد.

تیم ملی آرژانتین، قهرمان فعلی جهان، از سال ۲۰۲۳ بهترین عملکرد را در زمینه بازی‌های بدون گل خورده در جام جهانی دارد. این تیم در ۲۸ از ۳۹ بازی خود در این دوره موفق به حفظ دروازه‌اش شده است که معادل ۷۱.۸ درصد است و در صدر جدول قرار دارد.

علاوه بر این، آرژانتین تحت هدایت لیونل اسکالونی، بهترین خط دفاعی را در این دوره دارد و تنها ۱۴ گل در ۳۹ بازی دریافت کرده است که به طور میانگین ۰.۳۶ گل در هر بازی می‌شود.

تیم ملی مراکش، که اولین حریف برزیل در جام جهانی است، در جایگاه دوم این رده‌بندی قرار دارد. این تیم آفریقایی موفق شده است ۶۳.۸ درصد از بازی‌های خود را بدون گل خورده به پایان برساند. همچنین، سنگال (۵۹ درصد)، ژاپن (۵۵.۸ درصد) و جمهوری دموکراتیک کنگو (۵۵.۶ درصد) در رده‌های بعدی قرار دارند.

در آمار مطلق، مراکش با ۳۷ بازی بدون گل خورده در این دوره، بیشترین تعداد بازی‌های بدون گل خورده را دارد. این تیم همچنین چهارمین تیمی است که بیشترین تعداد بازی را در این دوره انجام داده است و با ۵۸ بازی، تنها از الجزایر (۶۱ بازی)، سنگال (۶۱ بازی) و آفریقای جنوبی (۶۰ بازی) عقب‌تر است.

تیم ملی برزیل تنها در ۲۹.۷ درصد از بازی‌های خود در این دوره موفق به حفظ دروازه‌اش شده و در رده ۴۳ جدول قرار دارد. از پایان جام جهانی ۲۰۲۲، برزیل ۴۲ گل دریافت کرده است و به جام جهانی با پنج بازی بدون پیروزی وارد می‌شود.

جالب است که تیم‌های فرانسه (۴۸.۷ درصد)، اسپانیا (۴۷.۵ درصد) و پرتغال (۴۷.۴ درصد) که به عنوان مدعیان قهرمانی شناخته می‌شوند، حتی در جمع ۱۰ تیم برتر این رده‌بندی نیز قرار ندارند.

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