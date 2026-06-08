فرانسه 3-1 ایرلند شمالی؛ اولیسه، جواهری که امید پاریسی ها در جام جهانی شد
بایرن مونیخ لبخند میزند، رئال مادرید حسرت میخورد و دیدیه دشان امیدوار است مشکلاتش پشت درخشش مایکل اولیسه پنهان بماند. فرانسه با درخشش بازیکنی که حتی با «150 میلیون یورو» هم فروشی نیست، راهی ایالات متحده شد.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فرانسه در آخرین دیدار دوستانهاش پیش از جام جهانی مقابل ایرلند شمالی به برتری 3-1 دست یافت. مایکل اولیسه با ثبت هتتریک، ستاره درخشان تیم تحت هدایت دیدیه دشان بود.
خروسها در نیمه نخست، بازی را کاملاً تحت کنترل خود داشتند و بر حریفشان مسلط بودند. ایرلند شمالی چارهای جز عقبنشینی و استقرار در یک بلوک دفاعی فشرده نداشت و با تمام توان برای حفظ دروازهاش تلاش میکرد. شاگردان دیدیه دشان با پاسهای کوتاه و سریع به دنبال یافتن روزنهای در خط دفاعی حریف بودند و یکبار هم توسط کیلیان امباپه به گل رسیدند، اما پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت. در دقیقه 43، پس از دفع ناقص شوت عثمان دمبله توسط مدافعان ایرلند شمالی، مایکل اولیسه دروازه این تیم را باز کرد. دومین گل مردود بازی در آخرین ثانیههای نیم اول از راه رسید؛ اگرچه این گل سهم مهمان بود.
انتظار میرود فرانسه نیمه دوم را با تغییر بیشتری آغاز کند، اما دشان تنها مالو گوستو و مکسنس لاکروا را به زمین فرستاد و خیلی زود نتیجه این تصمیم را دید. در دقیقه 49، روی حملهای که مالو گوستو آن را طراحی کرده بود، ضعف دوباره خط دفاعی ایرلند شمالی باعث شد مایکل اولیسه با ضربهای محکم از داخل محوطه جریمه، گل دوم خود و تیمش را به ثمر برساند. این ششمین گل وینگر ۲۴ ساله در هفدهمین بازی ملیاش بود؛ آماری که او را در کنار دیوید ترزگه قرار میدهد.
در دقیقه 64، دفاع فرانسه دچار فروپاشی شد؛ اوپامکانو به شکلی ناامیدکننده در دوئل با چارلز مغلوب شد تا ارسال زمینی این بازیکن با تکضربه کِلی وارد دروازه شود. در دقیقه 75، هتتریک اولیسه با یک سوپرگل از راه رسید. او با حرکتی که سالها امضای آرین روبن، اسطوره بایرن مونیخ، بود، از جناح راست به عرض زد و با یک ضربه فنی تماشایی، اولین هتتریک ملیاش را به ثبت رساند.