فوری: شیوع ویروس آبولا در اردوی تیم ملی کنگو

به گزارش ایلنا، اپیدمی ابولا که جمهوری دموکراتیک کنگو را تحت تأثیر قرار داده، سایه‌ای سنگین بر روی مسیر تیم ملی فوتبال این کشور انداخته و آماده‌سازی آنها برای جام جهانی را به شدت پیچیده کرده است. این چالش‌ها حتی در فاصله‌ای بسیار دور از قاره آفریقا نیز احساس می‌شود.

آخرین مانع پیش‌رو در جنوب اسپانیا بروز کرده است. به دلیل نگرانی‌های بهداشتی ناشی از وضعیت اضطراری، شهردار شهر آندلسی «لا لینیای د لا کانسپسیون» تصمیم به عدم اجازه استفاده از استادیوم محلی گرفته است. قرار بود تیم کنگو در این مکان آخرین بازی دوستانه خود را مقابل شیلی برگزار کند. این تصمیم، تیم را مجبور به تغییر سریع برنامه‌هایش کرد. پس از پایان تمرینات در ماربلا، بازیکنان و کادر فنی به سمت فرانسه حرکت کردند تا در «اورلئان» با شیلی بازی کنند. این وضعیت نارضایتی‌هایی را در میان مسئولان فوتبال کنگو به وجود آورده است.

فدراسیون فوتبال کنگو به‌طور قاطع اعلام کرده که هیچ‌یک از بازیکنان دعوت‌شده به‌طور دائم در کشور خود زندگی نمی‌کنند و هیچ‌یک از آنها با مناطق آلوده تماس نداشته‌اند. با وجود این اطمینان‌ها، جو جهانی بی‌اعتمادی به شدت بر روی تمام جنبه‌های لجستیکی تیم تأثیر گذاشته است. پیش از این، تیم مجبور شده بود که تمام تمرینات خود را به اروپا منتقل کند تا از محدودیت‌ها دور بماند. مشکلات به‌ویژه با نزدیک شدن به مسابقات آینده در خارج از کشور، احتمالاً تشدید خواهد شد. برای بازی‌های برنامه‌ریزی‌شده در مکزیک و ایالات متحده، مقامات آمریکایی اعلام کرده‌اند که هیچ تخفیفی نخواهند داد و به تیم کنگو یک دوره ایزولاسیون ۲۱ روزه قبل از صدور ویزای ورود به کشور تحمیل خواهند کرد.

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