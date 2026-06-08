یورگن کلوپ، یکی از نام‌های مطرح در اخبار اخیر رئال مادرید، به دنبال اظهارات انریکه ریکلم، نامزد انتخابات ریاست باشگاه، که اعلام کرده بود در صورت پیروزی در انتخابات، به دنبال جذب کلوپ خواهد بود، توجهات را به خود جلب کرده است. کلوپ در پیامی که در حساب اینستاگرامش منتشر کرد، نوشت: "حدس بزنید کجا می‌روم" و عکسی از خود با کلاهی که روی آن یک فنجان قهوه و یک کره زمین قرار دارد، به اشتراک گذاشت.

این پیام باعث ایجاد برخی گمانه‌زنی‌ها شد، اما کلوپ به سرعت پاسخ داد و تأیید کرد که به جام جهانی می‌رود. سرمربی 58 ساله، که در حال حاضر مدیر جهانی فوتبال در ردبول است، در این رویداد که در ایالات متحده، مکزیک و کانادا برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت.

کلوپ به عنوان تحلیلگر در کنار توماس مولر و متس هوملس به عنوان گزارشگر برای شبکه مگنتا تی‌وی، که 104 بازی جام جهانی را پخش خواهد کرد، همکاری خواهد کرد.

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