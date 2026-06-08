مصاف پرتغال در دیداری دوستانه با نیجریه

به گزارش ایلنا، این دیدار دوستانه که به میزبانی ورزشگاه دکتر ماگالهاس پسوا برگزار می‌شود، فرصتی برای هر دو تیم است تا خود را برای رقابت‌های مهم پیش رو آماده کنند.

پرتغال به عنوان یکی از تیم‌های مطرح فوتبال اروپا، به دنبال تقویت ترکیب خود و آزمایش بازیکنان جدید در این بازی است. از سوی دیگر، نیجریه نیز به دنبال بهبود عملکرد خود و کسب تجربه بیشتر در برابر حریفان قدرتمند است.

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