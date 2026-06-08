پیش از آغاز جام جهانی؛
مصاف پرتغال در دیداری دوستانه با نیجریه
تیمهای ملی فوتبال پرتغال و نیجریه در یک دیدار دوستانه پیش از جام جهانی 2026 به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
به گزارش ایلنا، این دیدار دوستانه که به میزبانی ورزشگاه دکتر ماگالهاس پسوا برگزار میشود، فرصتی برای هر دو تیم است تا خود را برای رقابتهای مهم پیش رو آماده کنند.
پرتغال به عنوان یکی از تیمهای مطرح فوتبال اروپا، به دنبال تقویت ترکیب خود و آزمایش بازیکنان جدید در این بازی است. از سوی دیگر، نیجریه نیز به دنبال بهبود عملکرد خود و کسب تجربه بیشتر در برابر حریفان قدرتمند است.