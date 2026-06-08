هشدار جدی توخل به جود بلینگهام
توماس توخل، سرمربی تیم ملی فوتبال انگلستان، اعلام کرد که جود بلینگهام برای کسب جایگاه در ترکیب اصلی تیم ملی در جام جهانی با رقابت سختی مواجه است. او افزود که هافبک رئال مادرید یکی از چندین گزینه موجود در یک تیم بسیار کامل برای این تورنمنت است.
به گزارش ایلنا، بلینگهام ۲۲ ساله تنها در ۴ بازی از مراحل انتخابی انگلستان شرکت کرده است، در حالی که مورگان راجرز از آستون ویلا در ۸ بازی حضور داشته است. این موضوع نشاندهنده چالشهایی است که توخل برای انتخاب بازیکن شماره ۱۰ با آن روبرو است.
توخل در پاسخ به این سوال که آیا بلینگهام باید برای ورود به ترکیب اصلی تلاش کند، به وضوح گفت: "بله، او باید این کار را انجام دهد." او ادامه داد: "او میداند که یکی از بازیکنان اصلی است، اما ما ۱۴ یا ۱۵ گزینه ممکن برای ترکیب داریم. این جایگاهها همیشه ممکن است تغییر کنند، اما در حال حاضر فکر میکنم که ۱۴ یا ۱۵ بازیکن اصلی داریم و جود یکی از آنهاست."
تیم ملی انگلستان در حال آمادهسازی برای جام جهانی در فلوریداست و برنامه بازیهای آمادهسازی خود را با پیروزی ۱-۰ مقابل نیوزیلند در تامپا آغاز کرد. هری کین تنها گل این بازی را به ثمر رساند. بلینگهام برای اولین بار در نیمه دوم این بازی کاپیتان تیم بود، در حالی که توخل به دلیل شرایط گرما و رطوبت، ترکیب خود را تغییر داد.
با وجود رقابت برای کسب جایگاه، توخل از فرم خوب بلینگهام پس از مصدومیتش ابراز رضایت کرد و گفت: "او در تمرینات خوب به نظر میرسد. فکر میکنم در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارد زیرا استراحت کرده و مشتاق است که به میدان برگردد." توخل بر عمق و انعطافپذیری تیم تأکید کرد و گفت که چندین بازیکن قادر به حضور در ترکیب اصلی هستند، در حالی که دیگران میتوانند از روی نیمکت به بازیها انرژی ببخشند.
توخل تأیید نکرد که آیا بلینگهام بخشی از گروه رهبران تیم است، اما روز یکشنبه اعلام کرد که دکلان رایس به عنوان نایب کاپیتان انگلستان در جام جهانی انتخاب شده است. انگلستان در یک بازی دوستانه روز چهارشنبه به مصاف کاستاریکا خواهد رفت و سپس در تاریخ ۱۷ ژوئن در دالاس اولین بازی خود در جام جهانی را مقابل کرواسی انجام خواهد داد. این تیم در تاریخ ۲۳ ژوئن با غنا و در تاریخ ۲۷ ژوئن با پاناما دیدار خواهد کرد.