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حضور جذاب کوراسائو در جام جهانی با اتوبوس مدرسه (عکس)

حضور جذاب کوراسائو در جام جهانی با اتوبوس مدرسه (عکس)
کد خبر : 1796161
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در حالی که بسیاری از تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ با کاروان‌های لوکس و امکانات مدرن خود را برای حضور در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان آماده می‌کنند، تیم ملی کوراسائو با یک صحنه متفاوت و جالب توجه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.

به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی کوراسائو پیش از دیدار دوستانه مقابل آروبا با یک اتوبوس مدرسه قدیمی و بدون شیشه‌های جانبی راهی ورزشگاه شدند؛ تصویری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و باعث شد این تیم کوچک کارائیبی بیش از گذشته مورد توجه هواداران فوتبال قرار بگیرد.

شاگردان دیک آدووکات، سرمربی باتجربه هلندی، در این مسابقه دوستانه عملکرد موفقی داشتند و با پیروزی ۴ بر صفر مقابل آروبا، جشن بزرگی را در کنار هواداران خود در ورزشگاه ارجیلیو هاتو برپا کردند.

جاشوا برنت، جرمی آنتونیسه، لیوانو کومننشیا و جونینیو گلزنان کوراسائو در این دیدار بودند تا تیم ملی این کشور کوچک با روحیه‌ای بالا وارد روزهای پایانی آماده‌سازی برای جام جهانی شود.

حضور جذاب کوراسائو در جام جهانی با اتوبوس مدرسه (عکس)

کوراسائو که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کند، در گروه E مسابقات با تیم‌های قدرتمند اکوادور، آلمان و ساحل عاج هم‌گروه شده است.

این تیم کارائیبی نخستین مسابقه خود را ۱۴ ژوئن برابر آلمان در هیوستون برگزار خواهد کرد. سپس در ۲۰ ژوئن به مصاف اکوادور می‌رود و مرحله گروهی را با دیدار مقابل ساحل عاج در ۲۵ ژوئن به پایان خواهد رساند.

در روزهایی که ستاره‌ها و مدعیان بزرگ جام جهانی بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، کوراسائو با سادگی، صمیمیت و تصاویر متفاوتی که از اردوی این تیم منتشر شده، به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین داستان‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده است؛ تیمی از کشوری با کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که حالا رؤیای حضور در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان را زندگی می‌کند.

 

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