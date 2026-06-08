ستاره جوان پرسپولیس از فردا در تمرینات سرخ ها

محمد عمری یکی از غایبان اعلام نشده تمرین پرسپولیس بود که در تمرین امروز شرکت نکرد. همین موضوع سوالاتی را در ذهن هواداران پرسپولیس در مورد مصدومیت احتمالی این بازیکن شکل داد.

با این حال علت غیبت این بازیکن این بوده که او به صورت زمینی از ارومیه راهی تهران شده و به همین خاطر نتوانست در تمرین امروز شرکت کند.

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد عمری برای تمرین فردا در اختیار کادرفنی تیم پرسپولیس خواهد بود.

با حضور عمری شمار بازیکنان بزرگسال تیم پرسپولیس بیشتر خواهد شد و این تیم شرایط بهتری را به دست خواهد آورد.

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