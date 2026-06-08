خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ستاره جوان پرسپولیس از فردا در تمرینات سرخ ها

ستاره جوان پرسپولیس از فردا در تمرینات سرخ ها
کد خبر : 1796160
لینک کوتاه کپی شد.

محمد عمری به صورت زمینی از ارومیه راهی تهران شده است.

محمد عمری یکی از غایبان اعلام نشده تمرین پرسپولیس بود که در تمرین امروز شرکت نکرد. همین موضوع سوالاتی را در ذهن هواداران پرسپولیس در مورد مصدومیت احتمالی این بازیکن شکل داد. 

با این حال علت غیبت این بازیکن این بوده که او به صورت زمینی از ارومیه راهی تهران شده و به همین خاطر نتوانست در تمرین امروز شرکت کند. 

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد عمری برای تمرین فردا در اختیار کادرفنی تیم پرسپولیس خواهد بود.

با حضور عمری شمار بازیکنان بزرگسال تیم پرسپولیس بیشتر خواهد شد و این تیم شرایط بهتری را به دست خواهد آورد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی