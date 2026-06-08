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اتاقی که مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ در آن اقامت خواهد داشت(عکس)

اتاقی که مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ در آن اقامت خواهد داشت(عکس)
کد خبر : 1796157
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اتاقی که اتاقی که لیونل مسی، ستاره فوتبال آرژانتینی، در جام جهانی ۲۰۲۶ در آن اقامت خواهد داشت، معرفی شد.، ستاره فوتبال آرژانتینی، در جام جهانی ۲۰۲۶ در آن اقامت خواهد داشت، معرفی شد.

به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، تصاویری از اتاقی که لیونل مسی در این رقابت‌ها در آن سکونت خواهد داشت، منتشر شده است. این اتاق به گونه‌ای طراحی شده که تمامی نیازهای یک ورزشکار حرفه‌ای را برآورده کند و فضایی راحت و آرام برای استراحت و تمرکز مسی فراهم آورد.

جزئیات بیشتری از امکانات این اتاق و طراحی آن هنوز منتشر نشده است، اما انتظار می‌رود با توجه به شهرت و دستاوردهای مسی، این اتاق در سطح بالایی از راحتی و امکانات قرار داشته باشد.

اتاقی که مسی در جام جهانی ۲۰۲۶ در آن اقامت خواهد داشت(عکس)

لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، در جام جهانی ۲۰۲۶ اتاقی اختصاصی خواهد داشت که برخلاف سایر بازیکنان تیم، تنها به او اختصاص دارد. این اتاق بزرگ و شخصی‌سازی‌شده با نام و تصاویری از شماره ۱۰ آرژانتین تزئین شده است.

این اقدام مشابه آنچه در جام جهانی ۲۰۲۲ رخ داد، است و مسی از زمان بازنشستگی سرخیو آگوئرو در تیم ملی، همواره از این امتیاز ویژه بهره‌مند بوده است.

تیم ملی آرژانتین برای حضور در جام جهانی در هتل «اوریجین» واقع در کرانه رودخانه میزوری در کانزاس‌سیتی اقامت دارد. این هتل ۱۱۸ اتاق دارد و نزدیک به ورزشگاه و مرکز تمرینی تیم قرار گرفته است.

آرژانتین در گروه J این دوره از جام جهانی با تیم‌های الجزایر، اتریش و اردن هم‌گروه است و بازی افتتاحیه خود را در تاریخ ۱۶ ژوئن مقابل الجزایر برگزار خواهد کرد.

 

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