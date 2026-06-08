جانشین گواردیولا در منچسترسیتی مشخص شد

به گزارش ایلنا، مذاکرات بین دو باشگاه در مراحل پیشرفته‌ای قرار دارد و مقامات ارشد هر دو باشگاه در حال بحث درباره بسته جبران خسارت برای مائرسکا هستند. مائرسکا ۴۶ ساله، در زمان حضورش در چلسی، قهرمانی در جام جهانی باشگاه‌ها و لیگ کنفرانس را به دست آورد، اما در ژانویه از این باشگاه جدا شد و اکنون تمایل دارد تا به عنوان سرمربی سیتی منصوب شود.

چلسی بر این باور است که باید جبران خسارتی تحت شرایط جدایی مائرسکا پرداخت کند، زیرا او تا سال ۲۰۲۹ با این باشگاه قرارداد داشت و تنها شش ماه پیش از آن جدا شده است. این باشگاه لندنی در حال بررسی گزینه‌های قانونی خود است و انتظار دارد که بسته جبران خسارت پرداخت شود، هرچند هنوز مشخص نیست که این مبلغ چقدر خواهد بود و چه زمانی حل و فصل خواهد شد.

مائرسکا در دوران قهرمانی سیتی در فصل ۲۰۲۲-۲۳ به عنوان دستیار گواردیولا فعالیت می‌کرد و نقش کلیدی در آکادمی باشگاه قبل از پیوستن به تیم اول ایفا کرده است. او در سال ۲۰۲۳ سیتی را ترک کرد تا هدایت لسترسیتی را بر عهده بگیرد و در تنها فصل خود این تیم را به لیگ برتر هدایت کرد.

شش ماه پایانی مائرسکا در چلسی با روابطی متزلزل با مالکیت باشگاه همراه بود. مذاکرات جبران خسارت به دلیل آگاهی چلسی از علاقه سیتی به مائرسکا در اوایل اکتبر و دسامبر پیچیده‌تر شده است. منابع چلسی همچنین ادعا می‌کنند که از شکایات مائرسکا درباره سیاست‌های نقل و انتقالات در استمفورد بریج آگاه بودند.

اگرچه مشخص نیست که آیا این موضوع نقشی در جدایی مائرسکا داشت یا خیر، اما روابط به تدریج بر سر مسائل مختلفی از جمله کادر پزشکی و انتخاب‌های تیمی بدتر شد. با وجود این تنش‌ها، منابع چلسی می‌گویند که مدیریت هنوز به کارهای مائرسکا با بازیکنان احترام می‌گذارد و او در بین اکثر اعضای تیم محبوب باقی مانده است.

باشگاه معتقد است که این تغییرات نقش عمده‌ای در افت فرم تیم پس از جدایی مائرسکا داشته و باعث عدم کسب سهمیه اروپایی شده است. مائرسکا در اوایل فصل به تمدید قرارداد خود در میان علاقه یوونتوس از سری آ تمایل نشان داده بود.

در همین حال، سیتی هفته گذشته پیشنهاد اولیه‌ای برای خرید الیوت اندرسون، هافبک ناتینگهام فارست، ارائه کرد که رد شد. این بازیکن ۲۳ ساله، ملی‌پوش انگلیسی، در صدر فهرست اهداف سیتی قرار دارد و انتظار می‌رود که این باشگاه پیشنهاد دیگری ارائه دهد. سیتی مدت‌هاست که به اندرسون علاقه‌مند است و قصد دارد مبلغ قابل توجهی را برای او پرداخت کند که ممکن است به رکوردی برای یک بازیکن بریتانیایی تبدیل شود.

مالک ناتینگهام فارست، اوانجلوس ماریناکیس، به عنوان یک مذاکره‌کننده سخت شناخته می‌شود و انتظار می‌رود که بیش از ۱۰۵ میلیون پوندی که آرسنال برای خرید دکلان رایس از وستهام در سال ۲۰۲۳ پرداخت کرده، درخواست کند. اندرسون در حال حاضر در جام جهانی به سر می‌برد، اما توماس توخل، سرمربی انگلیس، اعلام کرده است که اعضای تیم اجازه خواهند داشت تا انتقالات خود را نهایی کنند، به شرطی که تأثیر زیادی بر آماده‌سازی تیم نگذارد.

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