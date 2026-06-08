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شیراز گزینه میزبانی استقلال برای لیگ نخبگان آسیا

شیراز گزینه میزبانی استقلال برای لیگ نخبگان آسیا
کد خبر : 1796155
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مدیران باشگاه استقلال برای میزبانی در لیگ نخبگان آسیا دو برنامه مدنظر دارند.

به گزارش ایلنا، صدرنشینی استقلال در آخرین آپدیت جدول لیگ بیست و پنجم باعث شد تا فدراسیون فوتبال، این تیم را به عنوان یکی از دو سهمیه ایران در لیگ نخبگان آسیا معرفی کند. آبی‌ها حالا باید از تقویت تیم گرفته تا میزبانی مناسب، برای حضور در بالاترین سطح فوتبال باشگاهی قاره برنامه ریزی کنند.

در فصول اخیر آنها از ورزشگاه شهدای شهرقدس به عنوان محل میزبانی بازی‌های آسیایی خود استفاده کردند اما برای فصل جدید برنامه متفاوتی دارند. به گفته سرپرست مدیرعاملی استقلال، این باشگاه دو ورزشگاه بزرگ را برای لیگ نخبگان در نظر گرفته است.

علی تاجرنیا در این باره در گفت و گویی گفت که بازی در پایتخت و ورزشگاه آزادی در اولویت است: «با توجه به هماهنگی هایی که انجام شد ما ورزشگاه آزادی را به عنوان ورزشگاه مورد نظرمان اعلام کردیم. امیدوارم شرایط فراهم شود چرا که در لیگ نخبگان، اشتیاق بالایی برای تماشای بازی‌ها دارند.»

البته او از پلن B هم رونمایی کرد و گفت شاید استقلالی‌ها به شیراز بروند: «اگر شرایط آماده شود، طبیعتا این امکان در تهران فراهم خواهد بود. در غیر اینصورت ورزشگاه پارس شیراز با توجه به ظرفیت‌های خوبی که دارد، در جنوب کشور و جغرافیایی که غلظت استقلالی‌ها در آنجا بیشتر است و خیلی هواخواه دارد، حتما به عنوان یکی از اولویت‌های ما مدنظر خواهد بود.»

ناگفته نماند که در آخرین روز فروردین امسال، عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود ورزشگاه آزادی از پایان اردیبهشت قابل بهره برداری است اما در مرداد ماه زیرساخت‌ها تکمیل خواهد شد. این در حالی است که استقلال احتمالا از شهریور وارد لیگ نخبگان شود.

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