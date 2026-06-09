اتریشِ رانگنیک؛ مدعی خاموش جام جهانی

به گزارش ایلنا، تیم ملی اتریش با حفظ ساختار ثابت خود و به کارگیری روش‌های رالف رانگنیک، به دنبال درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ است. بازیکنانی چون کنراد لایمر و استعدادهای جدیدی مانند پل وانر، به این تیم کیفیت ستاره‌ای می‌بخشند.

تیم ملی اتریش در سال‌های اخیر با ثباتی قابل توجه به کار خود ادامه داده است. در حالی که بازیکنان در برخی پست‌ها تغییر کرده‌اند، هسته اصلی تیم شامل مارسل سابیتزر در خط حمله، نیکولاس زایوالد و ژاور شلاگر در میانه میدان و دفاعی متشکل از فیلیپ لینهارت، کنراد لایمر و اشتفان پوش باقی مانده است. این ثبات یکی از نقاط قوت آن‌هاست.

با این حال، اتریش در آستانه جام جهانی با مصدومیت کریستوف باومگارتنر، که در تمرین پیش از بازی با تونس دچار آسیب‌دیدگی شده، با چالشی جدی مواجه شد. رالف رانگنیک، سرمربی اتریش، این خبر را تلخ توصیف کرد و گفت: «او بازیکن مهمی است و نقش کلیدی در تیم ما دارد.»

تیم ملی اتریش با وجود این چالش، به اصول اصلی خود که شامل فشار و استرس به حریفان است، پایبند است. آن‌ها به دنبال تسلط بر بازی، بازپس‌گیری سریع توپ و تبدیل اشتباهات به فرصت‌ها هستند. رانگنیک در این باره گفت: «ما رویکردی بسیار توپ‌محور داریم. جایی که توپ است، ما بار اضافی ایجاد می‌کنیم.»

بازیکنان اتریش به خوبی یکدیگر را می‌شناسند و این تیم بر پایه آشنایی، اعتماد و حرکت جمعی ساخته شده است. رانگنیک، که به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار در فوتبال آلمانی‌زبان شناخته می‌شود، توانسته است افتخاراتی را به فوتبال اتریش بازگرداند. او به صراحت درباره تیم و عملکرد بازیکنان صحبت می‌کند و این ویژگی او را به یک مربی محبوب تبدیل کرده است.

کنراد لایمر، که در بایرن مونیخ بازی می‌کند، به عنوان یکی از مهم‌ترین بازیکنان تیم شناخته می‌شود. او با توانایی‌های بالای خود در پست‌های مختلف، به عنوان یک بازیکن کلیدی در تیم ملی اتریش به شمار می‌رود. همچنین پل وانر، که به تازگی تصمیم به بازی برای اتریش گرفته، به عنوان یکی از استعدادهای درخشان آینده شناخته می‌شود.

نیکولاس زایوالد نیز به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی تیم شناخته می‌شود، هرچند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. او در سیستم رانگنیک نقش مهمی در حفظ ساختار تیم و انجام کارهای پنهان دارد.

در سال‌های اخیر، تیم ملی اتریش توانسته است پایگاه هواداری خود را گسترش دهد و هواداران بیشتری را به خود جذب کند. آن‌ها به عنوان مهمانان خوش‌آمدگو شناخته می‌شوند و با شور و شوق خاصی از تیم خود حمایت می‌کنند.

اتریش با رویکردی محتاطانه نسبت به مسائل سیاسی، به دنبال ایجاد فضایی مثبت در جام جهانی ۲۰۲۶ است. رانگنیک در سال ۲۰۱۷ انتقاداتی به دونالد ترامپ داشت، اما تیم به طور کلی در این زمینه سکوت کرده است.

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