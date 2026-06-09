تمجید ویژه دانیلو از آنچلوتی و رونالدو
مدافع تیم ملی برزیل در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، کارلو آنچلوتی را عامل افزایش اعتمادبهنفس سلسائو دانست و از تأثیر کریستیانو رونالدو بر دوران حرفهای خود سخن گفت.
به گزارش ایلنا، دانیلو، مدافع تیم ملی برزیل، در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از آمادگی تیم و تأثیر کارلو آنچلوتی بر روحیه بازیکنان صحبت کرد و به خاطراتش از دوران حضور در یوونتوس اشاره کرد.
دانیلو در مصاحبهای با رسانه «اتلتیک» از اردوگاه تیم ملی برزیل در ایالات متحده، به تحلیل وضعیت تیم پرداخت و گفت: «ما بازیکنان باکیفیتی داریم. تیم ما ترکیبی از استعدادهای جوان و بازیکنان باتجربه است. ما کارلو آنچلوتی را داریم و میتوانیم همه این عناصر را کنار هم قرار دهیم و برای قهرمانی در جام جهانی تلاش کنیم.»
او درباره دوران قبل از ورود آنچلوتی به تیم ملی برزیل گفت: «این دوران برای ما آسان نبود. پس از آخرین جام جهانی با مشکلات زیادی روبهرو بودیم. ما سه بار مربی عوض کردیم و نتوانستیم به خوبی بازی کنیم. در برزیل اعتماد به نفس کمی نسبت به تیم ملی وجود داشت و انتظار میرفت هر بازی را با نتیجه ۳ بر ۰ ببریم و فوتبال زیبایی بازی کنیم. اما هر تیمی که با آن روبهرو میشویم به خوبی آماده میشود و با سازماندهی عالی دفاع میکند. این کار آسان نیست.»
دانیلو همچنین به شخصیت آنچلوتی اشاره کرد و گفت: «آنچلوتی مانند کریستیانو رونالدو است. او یکی از مشهورترین افراد در فوتبال است، اما روزهایش را با ما مانند یک فرد عادی میگذراند. او متواضع است و این یکی از مهمترین ویژگیهای قهرمانان است. او موفقیتهای زیادی کسب کرده، اما به گونهای کار میکند که گویی هیچگاه چیزی نبرده است.»
در ادامه، دانیلو به دوران حضورش در یوونتوس پرداخت و گفت: «من در یک دوره انتقالی در یوونتوس بازی کردم، بین موفقیتهای بزرگ و لحظات دشوار. در آن زمان تجربه بیشتری داشتم و بیشتر بر روی خودم و فوتبال تمرکز میکردم. یوونتوس برای من فوقالعاده و مهم بود زیرا فرزندانم در آنجا بزرگ شدند. مردم با من خوب رفتار کردند و من احساس محبت کردم و سعی کردم این محبت را جبران کنم.»
او همچنین به تجربهاش از بازی در کنار جانلوئیجی بوفون، لئوناردو بونوچی و جورجو کیهلینی اشاره کرد و گفت: «از آنها یاد گرفتم که ایتالیاییها چگونه فوتبال را با تمام شور و شوق و استقامت خود زندگی و تفسیر میکنند. و کریستیانو رونالدو هم در آنجا بود. من قبلاً در رئال مادرید با او بازی کرده بودم.»
دانیلو درباره رونالدو افزود: «در تورین، او بیشتر تجربه داشت، اما همچنان گلهای زیادی میزد و همیشه یک حرفهای نمونه بود. او شما را به تلاش بیشتر در تمرینات و مسابقات تشویق میکرد. مردم فکر میکنند که کریستیانو یک نوع موجود فضایی است، اما در واقع او یک فرد عادی بود که با خانوادهاش میخندید و خوش میگذراند. البته، کریستیانو برای فوتبال زندگی میکند و تقریباً تمام کارهایش را به بهبود خود اختصاص میدهد.»