در فاصله سه روز تا جام جهانی: منع ورود یک داور به آمریکا

به گزارش ایلنا، در حالی که تنها سه روز به شروع جام جهانی باقی مانده است، عمر عبدالقادر آرتان، داور سومالیایی، از ورود به ایالات متحده، کشور میزبان این مسابقات، محروم شده است. این ممنوعیت به دلیل مشکلات مربوط به ویزای او اعمال شده است.

عمر عبدالقادر آرتان یکی از داوران بااستعداد و آینده‌دار قاره آفریقا به شمار می‌رود و انتخاب او توسط فیفا برای حضور در تیم داوری جام جهانی نشان‌دهنده قابلیت‌های اوست. با این حال، تلاش‌های فیفا و فدراسیون فوتبال سومالی برای حل این مشکل بی‌نتیجه مانده و او همچنان از سفر به محل برگزاری مسابقات محروم است.

این اتفاق نه تنها برای عمر عبدالقادر آرتان بلکه به عنوان یک موضوع مهم در زمینه توافقات ویزا، بار دیگر بحث‌هایی را درباره الزامات فیفا برای کشور میزبان به وجود آورده است. طبق قوانین فیفا، کشورهای میزبان موظفند تسهیلات ویزا را برای تمامی شرکت‌کنندگان و داوران مسابقات فراهم کنند. در حال حاضر، وضعیت ورود او به ایالات متحده نامشخص است و باید دید آیا فیفا تصمیم به جایگزینی او با داور دیگری خواهد گرفت یا خیر.

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