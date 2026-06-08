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خرید غیرمنتظر و عجیب رئال مادرید با مورینیو

خرید غیرمنتظر و عجیب رئال مادرید با مورینیو
کد خبر : 1796151
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ایبراهیم کوناته، مدافع فرانسوی که پس از پایان دوران حضورش در لیورپول بدون تیم مانده بود، به زودی به عنوان بازیکن جدید رئال مادرید معرفی خواهد شد. او قراردادی به امضا رسانده که تا سال ۲۰۳۰ او را به این باشگاه متصل می‌کند.

به گزارش ایلنا، ایبراهیم کوناته به زودی به طور رسمی به عنوان بازیکن جدید رئال مادرید معرفی خواهد شد. این مدافع فرانسوی که پس از پایان همکاری‌اش با لیورپول بدون تیم مانده بود، قراردادی را امضا کرده که او را تا سال ۲۰۳۰ به رئال مادرید متصل می‌کند.

این انتقال پیش‌تر توسط فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، اعلام شده بود. او کوناته را به عنوان اولین تقویت‌کننده تیم در صورت ادامه ریاستش بر رئال معرفی کرده بود. این وعده پس از انتخاب مجدد پرز محقق شد و کوناته که در حال حاضر در حال شرکت در مسابقات جهانی با تیم ملی فرانسه است، به تقویت خط دفاعی این تیم اسپانیایی خواهد پرداخت.

پرز همچنین اعلام کرده است که قصد دارد هدایت تیم را به ژوزه مورینیو بسپارد، که این نیز بخشی از پروژه‌ای است که به منظور بازسازی آینده رئال مادرید پس از یک فصل ناامیدکننده طراحی شده است.

 

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