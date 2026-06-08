خداحافظی عجیب ستاره بلژیکی میلان در ۳۱ سالگی

به گزارش ایلنا، پس از دو فصل دوری از میادین. پس از تجربه‌اش در لیگ برتر با ناتینگهام فارست، اوریگی به‌طور رسمی به ایتالیا بازگشت، اما هیچ بازی رسمی‌ای را در این مدت انجام نداد. آخرین حضور او در میدان به تاریخ ۲۱ آوریل ۲۰۲۴ برمی‌گردد، زمانی که هنوز پیراهن ناتینگهام فارست را بر تن داشت.

اوریگی در طول دوران حرفه‌ای خود در لیگ برتر، ۱۲۷ بازی انجام داد و ۲۲ گل و ۱۰ پاس گل به ثبت رساند. هواداران لیورپول همیشه او را به خاطر گلش در برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا به یاد خواهند آورد، در حالی که تیم کلوپ در نیمه‌نهایی فصل ۲۰۱۸/۱۹ به پیروزی رسید. سپس به میلان پیوست، اما انتظارات برآورده نشد و مصدومیت‌های مکرر عضلانی بر عملکرد او تأثیر گذاشت. در میلان، او ۳۶ بازی انجام داد و دو گل و یک پاس گل به ثبت رساند.

در شبکه‌های اجتماعی، اوریگی پیام خداحافظی‌اش را منتشر کرد و به نظر می‌رسد که آماده یک ماجراجویی جدید است. او نوشت: "هدف من در این ورزش به عنوان یک بازیکن به پایان رسیده است. من رویاهای کودکی‌ام را در بزرگ‌ترین صحنه‌ها زندگی کردم و جوایز معتبرترین را کسب کردم. از خداوند بابت همه این‌ها سپاسگزارم. به هوادارانی که در سرتاسر جهان به من کمک کردند تا بدرخشم: هر لحظه نمادین، هر گل و هر صفحه تاریخ که با هم نوشتیم، برای همیشه متعلق به ما خواهد بود. به هر باشگاه، به همه مربیان و هم‌تیمی‌هایی که در کنارم بودند، متشکرم. شما من را به شیوه‌هایی شکل دادید که فراتر از مستطیل سبز است. نمایندگی از بلژیک، کشورم، با در نظر داشتن کنیا، ریشه‌هایم، برایم یک شادی بود. و به خانواده‌ام و عزیزانم... بدون شما، من امروز آن شخصی نیستم که هستم. برای همیشه از شما سپاسگزارم. مأموریت به پایان رسید. حالا برای دعوت بعدی‌ام آماده می‌شوم."

انتهای پیام/