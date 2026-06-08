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ژیرو با لیل یک ساله تمدید کرد

ژیرو با لیل یک ساله تمدید کرد
کد خبر : 1796149
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‫اولیویه ژیرو پس از یک فصل موفق با پیراهن لیل، قرارداد خود را برای یک سال دیگر با این باشگاه تمدید کرد.

به گزارش ایلنا، اولیویه لتانگ رئیس 53 ساله باشگاه لیل آخرین باری که درباره بازیکنانی با قراردادهای رو به پایان با سوال خبرنگاران مواجه شد، اطمینان داد که بسیاری از آن‌ها در حال مذاکره برای تمدید هستند. امروز مشخص بود که حق با او بوده چرا که جالب‌ترین بازیکن لیون، اولیویه ژیرو که همه از آویختن کفش‌ها و خداحافظی‌اش حرف می‌زدند پای میز نشست و قراردادش را تا 2027 تمدید کرد.

ژیرو با لیل یک ساله تمدید کرد

اولیویه ژیرو مهاجم 39 ساله فرانسوی یک فصل دیگر در لیل بازی خواهد کرد. این بازیکن که سال گذشته از لس‌آنجلس به لیل پیوسته بود قرار است در ماجراجویی اروپایی باشگاه کمک‌کارشان باشد.

‫در بیانیه منتشر شده توسط باشگاه لیل آمده است: «اولیویه ژیرو که تابستان گذشته با انگیزه پذیرش چالشی جدید در باشگاهی با ابعاد اروپایی به رقابت‌های لیگ یک بازگشته بود فصلی بسیار مثبت را با پیراهن لیل پشت سر گذاشت. رکورددار تعداد گل در تیم ملی فرانسه در 39 سالگی همچنان با عطش فراوانی برای موفقیت می‌جنگد. این اتفاق بسیار خوبی است چرا که فصل 2026-2027 برای لیل پر از چالش و جاه‌طلبی خواهد بود. به همین دلیل او قرارداد خود را برای یک فصل دیگر با باشگاه تمدید می‌کند.»

ژیرو با لیل یک ساله تمدید کرد

‫ ژیرو در طول فصل 2025-2026 رقابت‌های لیگ یک توانست در 44 مسابقه 11 گل برای تیمش به ثمر برساند.

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