ستاره سابق انگلیس سرمربی ساوتند شد

دایر، هافبک سابق تیم‌های ایپسویچ تاون، نیوکاسل یونایتد و تیم ملی انگلستان، به عنوان سرمربی جدید باشگاه ساوتند یونایتد در لیگ ملی انگلستان منصوب شد. این اولین تجربه مدیریتی ۴۷ ساله است که پیش از این زمان زیادی را به عنوان مربی در ایپسویچ و چسترفیلد گذرانده است.

دایر پس از ترک سمت مربی تیم اول چسترفیلد، جایگزین کوین ماهر شد که در تاریخ ۱۹ مه برکنار شده بود. ماهر از سال ۲۰۲۱ هدایت ساوتند را بر عهده داشت و این تیم را در دو فصل گذشته لیگ ملی به مرحله پلی‌آف رسانده بود. دایر که در سال ۲۰۲۳ به دلیل بیماری نادر نیاز به پیوند کبد داشت، قراردادی دو ساله در روتس هال امضا کرده است.

او در مصاحبه‌ای با وب‌سایت باشگاه گفت: "ساوتند بزرگ‌ترین باشگاه در لیگ ملی است و شایسته حضور در لیگ فوتبال است. من واقعاً هیجان‌زده‌ام که کار را آغاز کنم و امیدوارم این باشگاه را به جایی که شایسته‌اش است، یعنی لیگ فوتبال، برسانم." او همچنین به اهمیت تسلط بر توپ و بازی با شدت بالا اشاره کرد و گفت: "ما از هیچ‌کس در این لیگ نمی‌ترسیم."

بیانیه‌ای از سوی باشگاه اعلام کرد که دایر به دلیل "صلاحیت‌های مربیگری، ویژگی‌های رهبری، درک تاکتیکی، تعهد به توسعه بازیکنان و هم‌راستایی با چشم‌انداز بلندمدت ساوتند یونایتد" انتخاب شده است. قرارداد دایر با ساوتند شامل گزینه‌ای برای سال سوم نیز می‌باشد و اعضای دیگر کادر فنی او به زودی اعلام خواهند شد.

دایر که در سال ۱۹۹۶ اولین بازی خود را برای ایپسویچ انجام داد، در طول دوران بازی خود بیش از ۲۰۰ بازی در لیگ برتر و ۳۳ بازی ملی برای انگلستان انجام داده است. او پس از بازنشستگی در سال ۲۰۱۳ به مربیگری پرداخت و در سال ۲۰۱۴ به عنوان مربی آکادمی ایپسویچ مشغول به کار شد.

در نهایت، دایر با چالش‌های بزرگی در تابستان پیش رو مواجه است، زیرا تیم فعلی ساوتند تنها ۱۲ بازیکن دارد و سه نفر از آن‌ها در حال مذاکره برای تمدید قرارداد هستند. هدف او و کادر مدیریتی، رقابت برای صعود به لیگ ملی خواهد بود.

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