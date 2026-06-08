سرمربی جدید فیورنتینا معرفی شد
باشگاه فیورنتینا به طور رسمی اعلام کرد که فابیو گروسو به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه منصوب شده است.
به گزارش ایلنا، باشگاه فیورنتینا با انتشار یک بیانیه رسمی، خبر انتصاب فابیو گروسو به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال خود را اعلام کرد. گروسو که در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۷۷ در رم متولد شده، از سال ۲۰۱۳ کار خود را به عنوان مربی در بخش جوانان باشگاه یوونتوس آغاز کرده است.
گروسو نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به عنوان سرمربی یک تیم بزرگسالان، هدایت باشگاه باری در سری B را بر عهده گرفت. در طول دوران مربیگری خود، او همچنین هدایت تیمهایی چون المپیک لیون، فروزینونه و ساسولو را بر عهده داشته و موفق به کسب دو صعود از سری B به سری A شده است. در آخرین فصل مربیگریاش در ساسولو، او توانست این تیم را به مقام یازدهم جدول ردهبندی برساند.
باشگاه فیورنتینا با خوشحالی و اشتیاق از ورود یک قهرمان جهان و مربی با تجربه، گروسو را به جمع خود خوشامد گفت. رئیس باشگاه، جوزپه بی. کمیسو، در این باره گفت: "ما بسیار خوشحالیم که فابیو گروسو را در فیورنتینا میبینیم. او نه تنها یک قهرمان جهان است، بلکه مربیای است که با کار، ایدهها و نتایج خود مسیرش را ساخته و نشان داده که میتواند تیمها را هدایت کند و با چالشهای بزرگ روبرو شود."
گروسو نیز در این مراسم ابراز خوشحالی کرد و گفت: "از تمام اعضای باشگاه، به ویژه رئیس کمیسو و مادرش کاترین، برای اعطای این فرصت سپاسگزارم. من واقعاً خوشحالم که به یک باشگاه معتبر با هوادارانی پرشور و شهری که فوتبال را با شدت زیادی زندگی میکند، میآیم."
او همچنین افزود: "هرگز دوست ندارم وعدهای بدهم، اما با آگاهی از مسئولیتهایی که بر عهده دارم، احساس میکنم که میتوانم جدیت، حرفهایگری و مشارکت را در ساختن تیمی با شجاعت و آرزو تضمین کنم. من صادقانه هیجانزده هستم و نمیتوانم صبر کنم تا کار را آغاز کنم."
گروسو قراردادی تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ با باشگاه فیورنتینا امضا کرده است.