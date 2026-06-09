زنگ خطر برای برزیل؛ مراکش با رکوردی ترسناک میآید
تیم ملی فوتبال مراکش با ۲۹ بازی بدون باخت به مصاف برزیل میرود و از عملکرد خود در آمادهسازی برای جام جهانی راضی است. این تیم در آخرین دیدار دوستانه خود برابر نروژ به تساوی ۱-۱ رسید.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال مراکش به جام جهانی ۲۰۲۶ نزدیک میشود و در حال حاضر با ۲۹ بازی بدون باخت در آمادگی کامل به سر میبرد. این تیم در دیدارهای دوستانه اخیر خود برابر ماداگاسکار و نروژ به این رکورد دست یافته و با اعتماد به نفس به نخستین بازی خود در جام جهانی که روز شنبه (۱۳ ژوئن) ساعت ۱۹ به وقت برزیل برگزار میشود، میرود.
مراکش از آگوست سال گذشته هیچ بازی را نباخته و در این مدت موفق به کسب سه عنوان قهرمانی شده است: قهرمانی در جام ملتهای آفریقا، جام عرب و جام ملتهای آفریقا که آخرین مورد به دلیل تصمیم کنفدراسیون فوتبال آفریقا علیه سنگال به صورت واگذاری به این تیم رسید. این رکورد تنها با رکورد اسپانیا که از مارس ۲۰۲۴ بدون باخت بوده، قابل مقایسه است.
در بین تمام تیمهای حاضر در جام، مراکش در این چرخه (از سال ۲۰۲۳) چهارمین تیمی است که بیشترین بازی را انجام داده است (۵۸ بازی) و دارای بهترین عملکرد (۸۲.۲ درصد) و بهترین تفاضل گل (۹۸) در بین تیمها است. همچنین این تیم با میانگین ۰.۴۳ گل خورده در هر بازی، دومین خط دفاعی برتر را دارد و در ۶۴ درصد از بازیها موفق به بسته نگه داشتن دروازه خود شده است.
آخرین بازی مراکش با تساوی ۱-۱ برابر نروژ به پایان رسید. این تیم در ابتدای بازی عملکرد بهتری داشت و با گل زودهنگام ابراهیم دیاز پیش افتاد، اما در ادامه نتوانست برتری خود را حفظ کند و بازی با تساوی خاتمه یافت.
محمد اوحبی، سرمربی مراکش، از عملکرد تیمش رضایت دارد و معتقد است نیازی به تغییرات گسترده وجود ندارد. او که تنها پنج بازی را به عنوان سرمربی مراکش هدایت کرده، از زمان حضورش در کمتر از سه ماه گذشته، سه پیروزی و دو تساوی به دست آورده است.
اوحبی همچنین به تواناییهای تیمش در رقابتهای بزرگ اشاره کرده و ابراز امیدواری کرده است این گروه بتواند به موفقیتهای بزرگی دست پیدا کند.
تیمهای برزیل و مراکش روز شنبه (۱۳ ژوئن) ساعت ۱۹ به وقت برزیل در نیوجرسی آمریکا به مصاف یکدیگر خواهند رفت. این دو تیم در گروه C همراه با اسکاتلند و هایتی قرار دارند.