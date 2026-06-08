بارسلونا به دنبال میزبانی فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۹
باشگاه فوتبال بارسلونا در حال آمادهسازی مدارک لازم برای ارائه نامزدی میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۹ است و قصد دارد این مدارک را به یوفا ارسال کند.
به گزارش ایلنا، مهلت تعیینشده توسط یوفا برای ارائه مدارک نامزدی رسمی به منظور درخواست میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۲۹، روز چهارشنبه به پایان میرسد. باشگاه بارسلونا در حال نهاییسازی جزئیات مربوط به این پرونده است و انتظار میرود پرونده مربوط به ورزشگاه اسپاتیفای کمپ نو را روز سهشنبه یا به احتمال زیاد روز چهارشنبه به سازمان فوتبال اروپا ارسال کند. در تاریخ ۲۶ مه، شورای وزیران اسپانیا نیز پیشنهاد وزیر آموزش، آموزش حرفهای و ورزش، میلاگروس تولون، را به درخواست فدراسیون فوتبال اسپانیا تأیید کرد.
به جز یک شگفتی، ورزشگاه ومبلی در لندن تنها رقیب اسپاتیفای کمپ نو است که ظرفیت آن به ۱۰۴,۶۰۰ نفر خواهد رسید و بزرگترین ورزشگاه اروپا خواهد بود. یوفا قرار است در تاریخ ۱۵ سپتامبر در جلسه کمیته اجرایی، میزبان نهایی را انتخاب کند.
با حمایت کامل شهرداری بارسلونا و شهردار، خائومه کولبونی، نامزدی اسپاتیفای کمپ نو به دنبال میزبانی فینال لیگ قهرمانان اروپا برای سومین بار در تاریخ خود است. این ورزشگاه پیش از این میزبان فینالهای میلان - استوا بخارست (۴-۰) در سال ۱۹۸۹ و منچستریونایتد - بایرن مونیخ (۲-۱) در سال ۱۹۹۹ بوده است.
اگر ومبلی به عنوان میزبان انتخاب شود، این نهمین فینال در این ورزشگاه خواهد بود که پیش از این در سالهای ۱۹۶۳، ۱۹۶۸، ۱۹۷۱، ۱۹۷۸ و ۱۹۹۲ و همچنین پس از بازسازی در سالهای ۲۰۱۱، ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ برگزار شده است.
یک چالش برای بارسلونا این است که فینال سال ۲۰۲۷ در اسپانیا و بهویژه در ورزشگاه متروپولیتانو مادرید در تاریخ ۵ ژوئن سال آینده برگزار خواهد شد. این ورزشگاه پیش از این نیز میزبان فینال لیگ قهرمانان ۲۰۱۹ بوده است؛ دیداری که در آن لیورپول با نتیجه ۱-۰ برابر تاتنهام به پیروزی رسید.