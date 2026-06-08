شوک بزرگ در اردوی هلند با خبر کومان: سرطان همسر!

به گزارش ایلنا، رونالد کومان در این کنفرانس خبری که به مناسبت بازی دوستانه با ازبکستان در تاریخ ۸ ژوئن برگزار شد، گفت: "او با من نیست، او در خانه است. هر چهارشنبه بعدازظهر همسرم تحت درمان قرار می‌گیرد و سپس به مدت یک یا دو روز از عوارض جانبی رنج می‌برد."

کومان در ادامه به سختی‌های زندگی مشترکشان اشاره کرد و افزود: "گاهی زندگی برای او، برای من و برای ما سخت است. امیدواریم که درمان‌ها نتایج مثبتی داشته باشند. اما این کار دشوار است."

وی همچنین درباره رویای مشترکشان گفت: "ما درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و آن را با هم مواجه می‌شویم. متأسفانه اکنون از راه دور. این انتخابی است که ما کرده‌ایم. در این زمینه، فوتبال نیز یک حواس‌پرتی فراهم می‌کند: این یک راه خروج است." کومان ادامه داد: "اگر و زمانی که به فینال جام جهانی برسیم، ممکن است او یک درمان را نادیده بگیرد، اگر اجازه داده شود، و به اینجا بیاید. این برای هر دوی ما یک احساس فوق‌العاده خواهد بود."

تیم ملی هلند که شامل بازیکنانی چون دمفریس از اینتر، د رون از آتالانتا، کوپ‌ماینرز از یوونتوس و مالن از رم است، در گروه F جام جهانی قرار دارد. اولین بازی این تیم در تاریخ ۱۴ ژوئن مقابل ژاپن خواهد بود. سپس در تاریخ ۲۰ ژوئن با سوئد و در نهایت در تاریخ ۲۶ ژوئن با تونس دیدار خواهد کرد.

انتهای پیام/