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شوک بزرگ در اردوی هلند با خبر کومان: سرطان همسر!

شوک بزرگ در اردوی هلند با خبر کومان: سرطان همسر!
کد خبر : 1796144
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رونالد کومان، سرمربی تیم ملی فوتبال هلند، در کنفرانس خبری پیش از بازی دوستانه با ازبکستان، از بیماری همسرش که به سرطان مبتلاست، صحبت کرد و ابراز امیدواری کرد که او بتواند در صورت رسیدن به فینال جام جهانی، در کنار او باشد.

به گزارش ایلنا، رونالد کومان در این کنفرانس خبری که به مناسبت بازی دوستانه با ازبکستان در تاریخ ۸ ژوئن برگزار شد، گفت: "او با من نیست، او در خانه است. هر چهارشنبه بعدازظهر همسرم تحت درمان قرار می‌گیرد و سپس به مدت یک یا دو روز از عوارض جانبی رنج می‌برد."

کومان در ادامه به سختی‌های زندگی مشترکشان اشاره کرد و افزود: "گاهی زندگی برای او، برای من و برای ما سخت است. امیدواریم که درمان‌ها نتایج مثبتی داشته باشند. اما این کار دشوار است."

وی همچنین درباره رویای مشترکشان گفت: "ما درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و آن را با هم مواجه می‌شویم. متأسفانه اکنون از راه دور. این انتخابی است که ما کرده‌ایم. در این زمینه، فوتبال نیز یک حواس‌پرتی فراهم می‌کند: این یک راه خروج است." کومان ادامه داد: "اگر و زمانی که به فینال جام جهانی برسیم، ممکن است او یک درمان را نادیده بگیرد، اگر اجازه داده شود، و به اینجا بیاید. این برای هر دوی ما یک احساس فوق‌العاده خواهد بود."

تیم ملی هلند که شامل بازیکنانی چون دمفریس از اینتر، د رون از آتالانتا، کوپ‌ماینرز از یوونتوس و مالن از رم است، در گروه F جام جهانی قرار دارد. اولین بازی این تیم در تاریخ ۱۴ ژوئن مقابل ژاپن خواهد بود. سپس در تاریخ ۲۰ ژوئن با سوئد و در نهایت در تاریخ ۲۶ ژوئن با تونس دیدار خواهد کرد.

 

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