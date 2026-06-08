علت غیبت کریم باقری در تمرین امروز پرسپولیس مشخص شد
کریم باقری در تمرین امروز پرسپولیس حضور نداشت.
به گزارش ایلنا، در حالی که اوسمار ویهرا و دستیارانش به دلیل بستهشدن حریم هوایی ایران نتوانستند در تمرین امروز سرخپوشان شرکت کنند، قرار بود که هدایت تمرین برعهده کریم باقری باشد اما او در تمرین شرکت نکرد.
پیگیریها نشان میدهد علت غیبت کریم باقری در تمرین امروز پرسپولیس پیگیری یک مسئله خانوادگی بوده و او با اجازه از باشگاه پرسپولیس در تمرین امروز شرکت نکرد.
قرار است آقا کریم در تمرین فردا حضور داشته باشد و هدایت تمرین قرمزها را تا زمان بازگشت اوسمار برعهده بگیرد.