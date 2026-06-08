بیمه عجیب اوساسونا برای روز سقوط!

به گزارش ایلنا، اوساسونا در بیانیه‌ای اعلام کرد این بیمه‌نامه به عنوان ابزاری معمول در فوتبال حرفه‌ای برای حفاظت از باشگاه‌ها در برابر عواقب مالی ناشی از سقوط به دسته پایین‌تر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این باشگاه توضیح داد بیمه‌نامه‌ای به ارزش ۱.۲ میلیون یورو قرارداد کرده است که در صورت سقوط، ۶ میلیون یورو جبران خسارت خواهد کرد.

این باشگاه تأکید کرد چنین مکانیزم‌هایی در ورزش حرفه‌ای و به ویژه در فوتبال رایج است، زیرا تفاوت‌های درآمدی بین دسته‌ها نیاز به ابزارهای حفاظتی مالی در برابر خطرات ورزشی را ایجاب می‌کند. اوساسونا همچنین اشاره کرد این بیمه‌نامه از طریق شرکت هاودن، دارای شهرت بین‌المللی و تجربه گسترده در حوزه ورزش، قرارداد شده است و این شرکت سال‌هاست با باشگاه‌های مختلف لالیگا همکاری می‌کند.

اوساسونا همچنین اعلام کرد لیگ فوتبال اسپانیا از این اقدام در طول فرآیند قرارداد آگاه بوده و مدارکی از سوی هاودن و اتحادیه فوتبال اسپانیا وجود دارد که نشان می‌دهد این نوع پوشش‌ها بخشی از شیوه‌های معمول مدیریت ریسک در باشگاه‌های حرفه‌ای است.

علاوه بر این، اوساسونا تأکید کرد این قرارداد به رئیس کمیسیون کنترل باشگاه اطلاع داده شده و در گزارشی که این کمیسیون در روزهای آینده ارائه خواهد کرد، گنجانده خواهد شد. همچنین، حسابرسان باشگاه نیز از وجود این پوشش مطلع شده‌اند.

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