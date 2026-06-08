ستاره هلند جام جهانی را از دست داد

به گزارش ایلنا، این خبر را فدراسیون فوتبال هلند به طور رسمی اعلام کرد. تیمبر ۲۴ ساله، آخرین بار در فینال لیگ قهرمانان اروپا مقابل پاری‌سن‌ژرمن به عنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت.

او پس از دیدار دوستانه پایانی هلند مقابل ازبکستان در روز دوشنبه، اردوی تیم ملی را ترک خواهد کرد. در پی این اتفاق، لوتشارل خیرترویدا ۲۵ ساله، مدافع باشگاه ساندرلند، توسط رونالد کومان به عنوان جانشین او به تیم ملی دعوت شده است.

فدراسیون فوتبال هلند در بیانیه‌ای درباره وضعیت تیمبر اعلام کرد:«این مدافع ۲۴ ساله هنوز به اندازه کافی از مصدومیت کشاله ران خود بهبود نیافته و از نظر پزشکی، حضور او در جام جهانی اقدامی مسئولانه نخواهد بود.»

در ادامه این بیانیه آمده است:«پس از مشورت با کادر پزشکی، تصمیم گرفته شد که تیمبر پس از بازی مقابل ازبکستان، اردوی آماده‌سازی تیم ملی در نیویورک را ترک کند.»

تیم ملی هلند رقابت‌های خود در جام جهانی را روز ۱۴ ژوئن با دیدار مقابل ژاپن آغاز خواهد کرد. شاگردان کومان سپس برابر سوئد و تونس به میدان خواهند رفت.

انتهای پیام/