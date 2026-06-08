به گزارش ایلنا، رئال مادرید به تازگی پیراهنی با نام «لئون چهاردهم» را به قیمت ۱۹۵ یورو در فروشگاه رسمی خود عرضه کرده است. این اقدام به مناسبت دیدار پاپ با جامعه دیوسیز در استادیوم سانتیاگو برنابئو صورت می‌گیرد.

رئال مادرید روز دوشنبه یک نسخه محدود از پیراهن‌های با نام «لئون چهاردهم» را به قیمت ۱۹۵ یورو در فروشگاه رسمی خود به فروش گذاشت. این اقدام پس از آن انجام شد که پاپ علاقه خود به این باشگاه را اعلام کرد. در ویترین‌های فروشگاه، مانکن‌هایی برای نمایش این پیراهن قرار داده شده است که در پشت آن نام «لئون» در بالای شماره «XIV» نوشته شده است.

علاوه بر پیراهن، خریداران می‌توانند شلوارک (به قیمت ۵۵ یورو) و جوراب (به قیمت ۲۵ یورو) را نیز خریداری کنند. در روز بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، فلورنتینو پرز، رئیس رئال مادرید، قرار است این پیراهن را به پاپ هدیه دهد تا به مناسبت دیدار او با جامعه دیوسیز در استادیوم سانتیاگو برنابئو، یکی از برنامه‌های اصلی سفر پاپ به اسپانیا، این هدیه را تقدیم کند.

پرز در یک رویداد انتخاباتی در روز شنبه گفت: «می‌خواهم به لئون چهاردهم در اسپانیا خوشامد بگویم. او امروز در پروازش از رم به اسپانیا گفت که طرفدار رئال مادرید است و این برای ما افتخار بزرگی است. خوش آمدید، قدس‌السلطان.»

او به اظهارات رابرت پرووست اشاره کرد که در پرواز به اسپانیا بیان کرده بود که اگرچه پاپ متعلق به همه تیم‌هاست، اما او طرفدار رئال مادرید است.

این دومین باری است که استادیوم برنابئو میزبان یک رویداد پاپی است، پس از دیدار تاریخی پاپ ژان پل دوم در ۳ نوامبر ۱۹۸۲.

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