یحیی گل محمدی در دو راهی اربیل و دهوک

به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی در اواخر دی ماه سال گذشته و بعد از برگزاری اولین مسابقه دور برگشت لیگ برتر بین فولاد و چادرملو، از باشگاه اهوازی جدا شده و به دوران یک سال و نیمه حضور خود در این تیم پایان داد. یحیی گل‌محمدی که در فصل اول حضور در فولاد عملکرد موفقیت‌آمیزی داشت، در نهایت تصمیم به جدایی از این باشگاه در اواسط فصل گذشته گرفت. در ماه‌های اخیر نام یحیی گل‌محمدی به عنوان گزینه چند تیم مطرح ایرانی مطرح شده بود، اما به نظر این سرمربی باتجربه تصمیم به مهاجرت به عراق و ایده تجربه مربیگری در یک لیگ خارج از ایران را در ذهن پرورش می‌دهد.

هفته گذشته یحیی گل‌محمدی به دعوت مدیران باشگاه دهوک عراق به این کشور سفر کرده و چند روز در این کشور همسایه ایران اقامت داشت. یحیی در این مدت با مدیریت باشگاه دهوک و البته حتی استاندار این منطقه نیز ملاقات داشته و شرایط را با دقت بررسی کرد. اما او هنوز در مورد آینده خود به جمع‌بندی نهایی نرسیده و در این میان باشگاه اربیل، دیگر تیم منطقه کردنشین عراق نیز با یحیی گل‌محمدی مذاکراتی جدی داشته است.

بدین ترتیب حالا پیشنهاد اربیل نیز در مقابل یحیی قرار گرفته و او به زودی یکی از این دو تیم را به عنوان مقصد بعدی خود انتخاب می‌کند. البته در حال حاضر به نظر می‌رسد شانس اربیل برای توافق با یحیی بیشتر شده و احتمالاً او هدایت این تیم زردپوش عراقی را برای فصل بعد بر عهده خواهد گرفت. سابقه درخشان اربیل در فوتبال عراق به خصوص در هزاره جدید و قرار گرفتن این تیم در رده سوم جدول لیگ برتر در سال گذشته، منجر به این شده که یحیی گل‌محمدی شانس موفقیت در این پروژه را بیشتر بداند. البته او هنوز در مورد آینده خود به قطعیت نرسیده و با دقت و وسواس فراوانی در حال بررسی همه ابعاد مختلف در این رابطه است. یحیی گل‌محمدی در جریان سفر خود به عراق، شرایط اقلیمی، امکانات و بحث سخت‌افزاری، کیفیت چمن و کمپ تیم‌های مذکور را بررسی کرد.

جالب اینجاست شرزود تمیرف، مهاجم ازبکستانی و سابق پرسپولیس که در این باشگاه زیر نظر یحیی گل‌محمدی بازی می‌کرد، فصل گذشته در تیم اربیل مشغول به فعالیت بوده و حتی عنوان آقای گلی را نیز از آن خود کرده بود. البته این ستاره ازبکستانی چندی قبل از تیم اربیل جدا شد. به این ترتیب احتمالاً طی ۲۴ ساعت آینده تصمیم نهایی یحیی برای فصل بعد مشخص خواهد شد. اربیل فصل گذشته حتی در مقاطع صدرنشین نیز بود، اما در نهایت فصل را در رتبه سوم به اتمام رساند.

یحیی گل‌محمدی که اولین بار و در سال ۸۷ هدایت صباباتری را بر عهده گرفت، نزدیک به دو دهه در بالاترین سطح در فوتبال ایران مربیگری کرده و روی نیمکت تیم‌هایی چون ذوب‌آهن، نفت تهران و البته مهم‌تر از همه پرسپولیس، به نتایج خوبی دست یافت. اما حالا او سودای مربیگری در خارج از ایران را در ذهن داشته و احتمالا بعد از علیرضا منصوریان، به دومین سرمربی ایرانی شاغل در لیگ عراق تبدیل خواهد شد.

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