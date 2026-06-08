آخرین آزمون هلند و ازبکستان پیش از جام جهانی

به گزارش ایلنا، هلند و ازبکستان امروز دوشنبه، ۸ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۴۵ به وقت برزیل در نیویورک به میدان خواهند رفت. این بازی آخرین دیدار دوستانه برای هر دو تیم قبل از شروع جام جهانی ۲۰۲۶ است.

تیم هلند با حضور ممفیس دپای، آماده‌سازی خود را برای جام جهانی به پایان می‌رساند. در آخرین بازی دوستانه، هلند با نتیجه ۱-۰ مقابل الجزایر شکست خورد و دپای در آن بازی به مدت ۴۵ دقیقه به میدان رفت.

ترکیب احتمالی هلند برای این بازی به شرح زیر است: وربروخن؛ دامفریس، فن هکه، فن دایک و فن د فن؛ گراونبرخ، کوپماینرز و دی‌یونگ؛ خاکپو، ممفیس دپای و بروبی.

هلند در گروه F جام جهانی قرار دارد و با تیم‌های ژاپن، سوئد و تونس هم‌گروه است. این تیم در نخستین بازی خود در تاریخ ۱۴ ژوئن به مصاف ژاپن خواهد رفت.

از سوی دیگر، ازبکستان برای نخستین بار در تاریخ خود به جام جهانی راه یافته است و در گروه K با تیم‌های پرتغال، کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو هم‌گروه است. این تیم در نخستین بازی خود در تاریخ ۱۷ ژوئن به مصاف کلمبیا خواهد رفت.

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