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پوستر و متن احساسی باشگاه استقلال برای ستاره ازبکش

پوستر و متن احساسی باشگاه استقلال برای ستاره ازبکش
کد خبر : 1796133
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باشگاه استقلال در واکنش به حضور هافبک ازبکستانی خود به عنوان کاپیتان کشورش در جام جهانی، مطلبی را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، جلال الدین ماشاریپوف اگرچه در لیگ بیست و پنجم فرصت زیادی برای بازی در ترکیب استقلال به دست نیاورد، اما در نهایت با وجود مصدومیت جزئی که داشت در لیست نهایی ازبکستان برای اولین حضور در جام جهانی قرار گرفت.

حضور ماشاریپوف به عنوان کاپیتان ازبکستان در جام جهانی باعث شده تا باشگاه استقلال پوستر و متنی افتخارآمیز را برای این ستاره خود منتشر کند.

باشگاه استقلال نوشت: «جلال‌الدین ماشاریپوف با حضور در فهرست نهایی تیم ملی ازبکستان برای جام جهانی ۲۰۲۶، در یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین اتفاقات فوتبال کشورش سهیم خواهد بود.»

پوستر و متن احساسی باشگاه استقلال برای ستاره ازبکش

در ادامه متن منتشر شده از سوی باشگاه استقلال آمده است: «ازبکستان پس از سال‌ها تلاش، برای نخستین بار موفق به کسب سهمیه جام جهانی شده و ماشاریپوف به عنوان کاپیتان این تیم، یکی از چهره‌های اصلی این موفقیت بزرگ به شمار می‌رود.»

استقلالی‌ها همچنین نوشته‌اند: «ستاره ازبک استقلال که سال‌ها پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرده و بازوبند کاپیتانی را به بازو بسته است، حالا فرصت دارد در مهم‌ترین تورنمنت فوتبال جهان، رهبری نسل طلایی فوتبال ازبکستان را بر عهده داشته باشد و نام خود را در تاریخ ورزش کشورش ماندگارتر کند.»

 

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