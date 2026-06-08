ترکیب ازبکستان مقابل هلند با حضور سرخابی ها
تیم ملی ازبکستان با حضور دو بازیکن از استقلال و پرسپولیس به مصاف هلند میرود.
به گزارش ایلنا، تیم ملی ازبکستان در یکی از جدیترین دیدارهای تدارکاتی خود پیش از جام جهانی ۲۰۲۶، با ترکیبی قابل توجه برای فوتبال ایران مقابل هلند قرار میگیرد؛ مسابقهای که با حضور رستم آشورماتوف، مدافع استقلال و اوستون اورونوف، وینگر پرسپولیس در ترکیب اصلی آغاز میشود.
ازبکستان که برای نخستین بار در تاریخ خود جواز حضور در مرحله نهایی جام جهانی را به دست آورده، در مسیر آمادهسازی برای این تورنمنت به مصاف هلند میرود؛ حریفی بزرگ و اروپایی که میتواند آزمونی مهم برای شاگردان فابیو کاناوارو باشد.
ترکیب اعلامشده ازبکستان برای این دیدار شامل اوتکیر یوسوپوف، عبدالقادر خوسانوف، فرخ سیفیاف، رستم آشورماتوف، اکمل موزگووی، اتابک شکوروف، اوستون اورونوف، شیرزود نصراللهیف، الدور شومورودوف، عباسبک فیضاللهیف و جهانگیر اوروزوف است.
در این میان حضور دو بازیکن شاغل در فوتبال ایران در ترکیب اصلی، نکته مهم بازی برای مخاطبان ایرانی است. رستم آشورماتوف، مدافع استقلال، از ابتدا در خط دفاعی ازبکستان قرار گرفته و در کنار عبدالقادر خوسانوف، مدافع منچسترسیتی، یکی از چهرههای مهم فاز دفاعی تیمش خواهد بود. خوسانوف یکی از بازیکنان کلیدی ازبکستان در آستانه جام جهانی معرفی شده و انتظار میرود ستون اصلی دفاع این تیم در مسابقات بزرگ پیشرو باشد.
از سوی دیگر، اوستون اورونوف، وینگر پرسپولیس، نیز در ترکیب اصلی ازبکستان دیده میشود؛ تقابل او با ستارههای هلند که یکی از مدعیان جام جهانی محسوب میشود، قابل توجه است.
ایگور سرگیف، مهاجم پرسپولیس، در این مسابقه روی نیمکت قرار دارد و باید دید در جریان بازی فرصت حضور در میدان را پیدا خواهد کرد یا نه.
در نقطه مقابل، دو بازیکن نامآشنای دیگر برای فوتبال ایران در ترکیب و فهرست این مسابقه دیده نمیشوند. جلالالدین ماشاریپوف، ستاره استقلال، و اودیل خامروبکوف، بازیکن تراکتور، در لیست این دیدار حضور ندارند
ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروهی سخت با پرتغال، کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو قرار گرفته و بازی با هلند میتواند شبیهسازی جدی برای تقابل با تیمهای قدرتمندتر باشد.