داور منتخب جام جهانی ۲۰۲۶ از ورود به آمریکا بازماند؟
گزارشها حاکی از آن است که عمر آرتان، داور سرشناس سومالیایی و یکی از داوران انتخابشده برای جام جهانی ۲۰۲۶، موفق به ورود به ایالات متحده نشده و از فرودگاه به کشور مبدأ بازگردانده شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس گزارش منتشرشده از سوی رومن مولینا، خبرنگار شناختهشده فوتبال، عمر آرتان، داور بینالمللی سومالی که از سوی فیفا برای قضاوت در جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب شده بود، نتوانسته وارد خاک آمریکا شود.
طبق این گزارش، آرتان در روند دریافت ویزا با مشکلاتی مواجه شده بود و در نهایت با حمایت سفارت سومالی در نایروبی موفق به دریافت گذرنامه دیپلماتیک شد تا بتواند مراحل سفر خود را تکمیل کند.
با این حال، گفته میشود این اقدام نیز برای جلب نظر مقامات مهاجرتی آمریکا کافی نبوده و این داور سومالیایی پس از ورود، اجازه ورود به کشور را دریافت نکرده و بلافاصله بازگردانده شده است.
در صورت تأیید رسمی این گزارش، این اتفاق میتواند به یکی از جنجالیترین حواشی جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شود؛ تورنمنتی که تنها چند روز تا آغاز آن باقی مانده و در هفتههای اخیر نیز موضوع صدور ویزا برای برخی افراد مرتبط با تیمهای حاضر در مسابقات، مورد توجه رسانهها قرار گرفته است.
عمر آرتان یکی از شناختهشدهترین داوران فوتبال آفریقا در سالهای اخیر به شمار میرود. او فصل گذشته دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا میان پیرامیدز مصر و ماملودی ساندونز آفریقای جنوبی را قضاوت کرد و در سال ۲۰۲۵ نیز از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) عنوان بهترین داور سال قاره آفریقا را به دست آورد.
تا لحظه انتشار این گزارش، فیفا، فدراسیون فوتبال سومالی و همچنین مقامات آمریکایی واکنشی رسمی به این ادعا نشان ندادهاند.