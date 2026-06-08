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وحید امیری به پرسپولیس بازگشت

وحید امیری به پرسپولیس بازگشت
کد خبر : 1796114
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وحید امیری در تمرین امروز تیم پرسپولیس شرکت کرد.

به گزارش ایلنا، پس از جدایی پرسروصدا که دلخوری وحید امیری را به همراه داشت، او امروز نشان داد که این ناراحتی را پشت سر گذاشته و کینه‌ای از تصمیم سرمربی سابق سرخپوشان ندارد و حاضر است در جمع قرمزها حضور داشته باشد.

نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تعطیلات، در حالی برگزار شد که حضور یک چهره توجهات را به خود جلب می‌کرد. وحید امیری بازیکن سابق تیم که در ابتدای فصل با تصمیم وحید هاشمیان از جمع سرخپوشان جدا شده بود، امروز به تمرین پرسپولیس پیوست تا همراه بازیکنان تمرین کند.

امیری که این فصل پیراهن فولاد را پوشید و البته خیلی زود با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی فصل را از دست داد، با لباس ورزشی در جمع قرمزها حضور یافت تا روند درمان خود را با استفاده از امکانات تمرینی باشگاه پرسپولیس پیگیری کند.

وحید امیری به پرسپولیس بازگشت

امیری بعد از حضور در تمرین، دیداری با بازیکنان تیم داشت و سپس تمرینات اختصاصی خود را پیگیری کرد. این بازیکن برای فصل جدید امکان همراهی تیمش را خواهد داشت. 

امیری ۳۸ ساله که از لیگ شانزدهم در پرسپولیس حضور داشت، غیر از یک فصل بازی در تیم ترابزون اسپور همیشه پیراهن سرخ را بر تن داشت و در پایان نیز به عنوان یکی از کاپیتان‌ها از این تیم جدا شد. 

وحید امیری به پرسپولیس بازگشت

نکته جالب اینکه شایعاتی در مورد حضور امیری در پست مدیر تیم پرسپولیس به جای پیروانی وجود داشت اما این بازیکن اعلام کرد که قصد دارد به فوتبال خود ادامه بده.

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