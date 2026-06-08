معرفی ۱۰ بازیکن بلندقد در جام جهانی ۲۰۲۶/ نه بیرانوند هست نه رقبای ایران!
جام جهانی ۲۰۲۶ به عنوان یک تورنمنت بزرگ، شاهد حضور بازیکنان بلندقامتی خواهد بود که میتوانند تأثیر زیادی بر بازیها داشته باشند. در این رقابتها، قد و قامت بازیکنان به ویژه در موقعیتهای حساس میتواند سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، در جام جهانی ۲۰۲۶، بازیکنانی با قدهای بسیار بلند به میدان خواهند رفت که هر یک به نوعی میتوانند در بازیها تأثیرگذار باشند. از دروازهبانان گرفته تا مدافعان و مهاجمان، این بازیکنان با قامت بلند خود، به ویژه در نبردهای هوایی و موقعیتهای حساس، نقش کلیدی ایفا خواهند کرد.
فلوریان ویگل، بلندترین بازیکن جام جهانی
فلوریان ویگل، دروازهبان اتریشی تیم افسی ویکتوریا پلژن، با قد ۲.۰۵ متر، بلندترین بازیکن این رقابتها خواهد بود. او با این قد، رکورد جدیدی را به ثبت میرساند و به عنوان بلندترین بازیکن تاریخ جام جهانی شناخته میشود. ویگل با حضور خود در دروازه، میتواند به عنوان یک منبع قدرت در نبردهای هوایی و موقعیتهای حساس عمل کند.
استیپان رادلیچ، مدافع بوسنی
استیپان رادلیچ، مدافع تیم ملی بوسنی و هرزگوین و بازیکن باشگاه اچانکی رییکا، با قد ۲.۰۱ متر، یکی از غولهای میدان خواهد بود. قد او به تیمش کمک میکند تا در نبردهای هوایی برتری داشته باشد و در حملات هوایی نیز تهدیدی جدی برای حریفان باشد.
آلوارو مونترو، دروازهبان کلمبیایی
آلوارو مونترو، دروازهبان کلمبیایی با قد ۲.۰۱ متر، یکی دیگر از بازیکنان بلندقد این جام خواهد بود. او با حضور خود در دروازه، میتواند در نبردهای هوایی و موقعیتهای نزدیک به دروازه تأثیرگذار باشد.
دن برن، مدافع انگلیسی
دن برن، مدافع انگلیسی تیم نیوکاسل یونایتد، با قد ۲.۰۱ متر، یکی از بازیکنان شاخص این رقابتها خواهد بود. او به عنوان یک مدافع، میتواند در هر دو سمت زمین تأثیرگذار باشد و در نبردهای هوایی و حملات استراتژیک نقش مهمی ایفا کند.
ساسا کالایدزیچ، مهاجم اتریشی
ساسا کالایدزیچ، مهاجم اتریشی تیم لاسک لینتس، با قد ۲.۰۰ متر، به عنوان یک گزینه کلیدی در خط حمله اتریش شناخته میشود. قد او به تیمش این امکان را میدهد که در نبردهای هوایی و موقعیتهای حساس برتری داشته باشد.
مایک پندرز، دروازهبان بلژیکی
مایک پندرز، دروازهبان بلژیکی تیم آرسی استراسبورگ، با قد ۲.۰۰ متر، یکی از دروازهبانان بلندقد این رقابتها خواهد بود. او به همراه تیبو کورتوا، بلژیک را به یکی از تیمهای صاحب قامت بلند در دروازه تبدیل میکند.
تیبو کورتوا، دروازهبان معروف
تیبو کورتوا، دروازهبان بلژیکی تیم رئال مادرید، با قد ۱.۹۹ متر، یکی از دروازهبانان برجسته این جام خواهد بود. او با تجربه و تواناییهای خود، به عنوان یکی از مطمئنترین دروازهبانهای این رقابتها شناخته میشود.
توماش خوری، مهاجم چک
توماش خوری، مهاجم اهل جمهوری چک و بازیکن تیم اسلاویا پراگ، با قد ۱.۹۹ متر، به عنوان یک گزینه مؤثر در خط حمله تیم ملی چک شناخته میشود. او میتواند در نبردهای هوایی و موقعیتهای حساس تأثیرگذار باشد.
هری سوتار، مدافع استرالیایی
هری سوتار، مدافع استرالیایی تیم لسترسیتی، با قد ۱.۹۸ متر، یکی از مدافعان بلندقد این رقابتها خواهد بود. او با تواناییهای خود در نبردهای هوایی و دفاع از دروازه، میتواند تأثیر زیادی بر روند بازیها داشته باشد.
نیک وولتماده، مهاجم آلمانی
نیک وولتماده، مهاجم آلمانی تیم نیوکاسل یونایتد، با قد ۱.۹۸ متر، به عنوان یک گزینه کلیدی در خط حمله تیم ملی آلمان شناخته میشود. او میتواند در نبردهای هوایی و حملات استراتژیک تأثیرگذار باشد.