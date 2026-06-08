بارسلونا در آستانه فتح تاریخی ششگانه
باشگاه بارسلونا با حضور مدعیانه در چندین رشته ورزشی، تنها چند گام تا ثبت یک رکورد تاریخی فاصله دارد؛ رکوردی که میتواند دومین ششگانه لیگ این باشگاه را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، باشگاه فوتبال بارسلونا در تلاش است تا با کسب عناوین لیگ در رشتههای بسکتبال، فوتسال و هاکی روی یخ، به هدف بزرگ خود یعنی فتح شش لیگ با شش تیم حرفهای دست یابد. این موفقیت میتواند برای دومین بار در تاریخ این باشگاه رقم بخورد.
باشگاه بارسلونا در حال حاضر در رقابت برای کسب عناوین لیگ در رشتههای مختلف ورزشی قرار دارد. این چالش بزرگ به بارسلونا این امکان را میدهد که برای دومین بار در تاریخ خود، موفق به کسب شش عنوان لیگ در یک فصل شود. بارسلونا پیش از این در سال ۲۰۲۳ نیز به چنین موفقیتی دست یافته بود. در سال ۱۹۹۹، زمانی که فوتبال زنان و فوتسال حرفهای نبود، بارسلونا چهار عنوان لیگ در فوتبال مردان، بسکتبال، هندبال و هاکی را به عنوان یک جشن بزرگ در سالگرد صدسالگی خود جشن گرفت.
روز سهشنبه برای بارسلونا روزی پرتنش خواهد بود. تیم فوتسال و تیم هاکی روی یخ بارسلونا در تلاش برای کسب بلیت حضور در فینال لیگ هستند. تیم فوتسال به سرمربیگری خاویر رودریگز، در بازی اول خود در پالائو بلوگرانا با نتیجه ۴-۳ بر تیم موویستار اینتر پیروز شده و حالا در بازی برگشت در تورخون دی آردوز (ساعت ۲۱ به وقت محلی) به میدان میرود. اگر تیم مادریدی پیروز شود، بازی تعیینکننده در روز جمعه در بارسلونا برگزار خواهد شد و یک جایگاه برای حضور در لیگ قهرمانان اروپا در دسترس خواهد بود.
در لیگ اوکی، با تیم لیسه که به فینال راه یافته و با مزیت میزبانی، تیم روبن آرس باید در بلانز به مصاف ایگوالادا ریگات برود. این بازی در شرایطی برگزار میشود که سری بازیها ۲-۲ مساوی است. آخرین دیدار در شرایطی برگزار خواهد شد که پالائو بلوگرانا در دسترس نیست. همچنین، در روز سهشنبه، نیمهنهایی لیگ ایسیبی نیز در ساعت ۲۱ به وقت محلی با حضور بارسلونا و لا لاگونا تنریف، که تیم مادرید را حذف کرده، آغاز خواهد شد. اگر بارسلونا به فینال لیگ برسد، با والنسیا یا خوونتوت روبهرو خواهد شد.
علاوه بر این، تیم هندبال بارسلونا که روز یکشنبه قهرمان کوپا دلری شد، در تلاش است تا در آخر هفته در کلن، دومین قهرمانی لیگ قهرمانان این فصل را پس از قهرمانی فوتبال زنان به دست آورد. در نیمهنهایی، این تیم باید با تیم قدرتمند آلبورگ دانمارک در ساعت ۱۸ به میدان برود. فینال نیز روز یکشنبه در ساعت ۱۸ برگزار خواهد شد و بارسلونا ممکن است با مگدبورگ، قهرمان فعلی، یا فوکس برلین روبهرو شود. اگر بارسلونا موفق به کسب سیزدهمین عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان هندبال شود، این عنوان همچنین پنجاهمین قهرمانی اروپا در تاریخ این باشگاه خواهد بود. چالش پیش رو بسیار بزرگ است.