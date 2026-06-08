بازگشت روبرتو مانچینی به تیم ملی ایتالیا نزدیک است

به گزارش ایلنا، سرمربی کنونی باشگاه السد قطر که موفق به کسب قهرمانی در لیگ قطر شده است، به احتمال زیاد به زودی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا معرفی خواهد شد. رقابت بین مانچینی و آنتونیو کونته، سرمربی سابق تیم ملی، به نفع مانچینی به پایان رسیده است. او قرار است تیم ملی را در یورو ۲۰۲۸ هدایت کند و سپس برای کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۳۰ تلاش کند.

پس از پیروزی ۱-۰ ایتالیا مقابل یونان تحت هدایت سیلویو بالدینی، به نظر می‌رسد که دیگر هیچ شکی وجود ندارد و مانچینی به عنوان سرمربی جدید ایتالیا انتخاب خواهد شد. این مربی ۵۹ ساله که از ژوئیه ۲۰۱۸ تا اوت ۲۰۲۳ در این سمت فعالیت کرده، برای او قراردادی چهار ساله به ارزش دو میلیون یورو در سال تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۰ در نظر گرفته شده است.

با این حال، هنوز باید چند روز دیگر برای اعلام رسمی صبر کرد. انتخابات برای رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا در ۲۲ ژوئن برگزار خواهد شد. جووانی مالاگو، که شانس بیشتری برای پیروزی دارد، با جیانکارلو آبه‌ته رقابت می‌کند. مالاگو از مانچینی حمایت کرده است و روابط خوبی با او دارد. به نظر می‌رسد که مانچینی در رقابت با کونته، که او نیز در فهرست فدراسیون فوتبال ایتالیا قرار دارد، پیروز شده است.

مانچینی آماده است تا پس از استعفای ناگهانی‌اش در اوت ۲۰۲۳ به کاورچیانو بازگردد. او ابتدا باید قراردادش با السد را که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۸ اعتبار دارد، حل و فصل کند و سپس می‌تواند با تیم ملی ایتالیا قرارداد امضا کند. از سپتامبر، تیم ملی در گروه A لیگ ملت‌ها به مصاف فرانسه، بلژیک و ترکیه خواهد رفت.

پس از آن، مسیر آماده‌سازی برای یورو ۲۰۲۸ که در بریتانیا برگزار می‌شود، آغاز خواهد شد. مانچینی که در یورو ۲۰۲۰ قهرمان شده، به دنبال تحقق یک موفقیت دیگر است. همچنین، او باید برای کسب سهمیه جام جهانی ۲۰۳۰ که در اسپانیا، پرتغال و مراکش برگزار می‌شود، تلاش کند. ایتالیا که در سه دوره اخیر موفق به کسب سهمیه نشده، نمی‌تواند بار دیگر شکست را تحمل کند و مانچینی قطعاً می‌خواهد شکست در نیمه‌نهایی پلی‌آف مقابل مقدونیه در مارس ۲۰۲۲ را جبران کند.

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