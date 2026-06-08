به گزارش ایلنا، کیوراسائو، جزیره‌ای در کارائیب، به عنوان بزرگ‌ترین معجزه جام جهانی فوتبال شناخته می‌شود. این کشور با شب‌نشینی‌هایی پرجنب‌وجوش و تمرینات در سواحل، خود را برای اولین حضور در جام جهانی آماده می‌کند. بازیکنان این تیم عمدتاً از مهاجران هلندی تشکیل شده‌اند و با تمرینات بدون کفش در سواحل، به دنبال ایجاد یک تجربه منحصر به فرد هستند.

این تیم به تازگی با سفر به یک مدرسه با اتوبوس‌های فرسوده و بدون شیشه، توجهات زیادی را جلب کرده است. آن‌ها در روز یکشنبه به مصاف تیم قدرتمند آلمان خواهند رفت و انتظار می‌رود حدود ۳,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰ هوادار آنها را در این سفر همراهی کنند.

کیوراسائو در مسیر صعود به جام جهانی، در ۱۰ بازی خود بدون شکست باقی ماند و توانست تیم‌هایی مانند هائیتی و جامائیکا را شکست دهد. این موفقیت، اعتماد به نفس بالایی به بازیکنان داده است، هرچند که گروهی شامل آلمان، ساحل عاج و اکوادور، چالش‌های بزرگی را پیش روی آن‌ها قرار می‌دهد.

سرمربی این تیم، دیک آدوکات، ۷۸ ساله، به عنوان پیرترین مربی تاریخ جام جهانی شناخته می‌شود. او که سابقه مدیریت در تیم‌هایی چون ساندرلند را دارد، در سال ۲۰۲۴ هدایت کیوراسائو را بر عهده گرفت و به تیم روحیه و اعتماد به نفس بالایی بخشید.

کیوراسائو به عنوان سومین تیم کم‌رتبه در این رقابت‌ها، با رتبه ۸۲ در رده‌بندی فیفا، به دنبال ایجاد شگفتی است. بازیکنان این تیم با اعتماد به نفس بالا و روحیه‌ای قوی، به دنبال این هستند که نشان دهند می‌توانند در این رقابت‌ها موفق باشند و به هدف خود، یعنی قهرمانی، دست یابند.

انتهای پیام/