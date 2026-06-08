به گزارش ایلنا، جیمی کاراگر، مدافع سابق تیم ملی انگلیس، در گفت‌وگو با برنامه «دِ اورلپ فن دیبیت» به میزبانی اسکای بت، اعلام کرد که احساس می‌کند تیم ملی انگلیس در جام جهانی تابستان امسال با چالش‌های سختی روبه‌رو خواهد شد. او گفت: «اگر بخواهم کاملاً صادق باشم، فکر می‌کنم انگلیس در این تورنمنت کار دشواری خواهد داشت.»

کاراگر به ترکیب انتخابی تیم اشاره کرد و گفت که بسیاری از بازیکنان در این ترکیب را به عنوان بازیکنان خوب لیگ برتر می‌شناسد، اما به نظرش برخی از آن‌ها قابلیت‌های بین‌المللی لازم را ندارند. او افزود: «من نمی‌توانم به همه آن‌ها نگاه کنم و بگویم که این یک بازیکن بین‌المللی است و شاید این همان جایی باشد که ما در حال حاضر با ترکیب خود هستیم.»

یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های کاراگر انتخاب بازیکن شماره ۱۰ در ترکیب تیم است. او پیش‌بینی می‌کند که توماس توخل، سرمربی تیم، در بازی مقابل کرواسی نیز به مگان راجرز به عنوان بازیکن اصلی اعتماد کند و جود بلینگهام را در ترکیب قرار ندهد. کاراگر گفت: «فکر می‌کنم توخل به اندازه کافی قوی است و نشان داده که چگونه با جود بلینگهام برخورد کرده است. او چندین بار بلینگهام را از ترکیب خارج کرده است.»

انتخاب بازیکنان توسط توخل با انتقادات زیادی روبه‌رو شده است، به طوری که بازیکنانی مانند فیل فودن، کول پالمر و ترنت الکساندر-آرنولد در این ترکیب حضور ندارند. کاراگر معتقد است که توخل به جای انتخاب بازیکنان با استعداد فردی، به دنبال ایجاد هماهنگی و کار گروهی در تیم بوده است. او توضیح داد: «فکر می‌کنم توخل انرژی، ورزیدگی و هماهنگی را بر استعداد ترجیح داده است.»

کاراگر همچنین به اهمیت روحیه تیمی اشاره کرد و گفت: «این موضوع فراتر از داشتن استعداد برای بازی است. ما نمی‌توانیم کسی را داشته باشیم که به گروه آسیب بزند یا منفی‌نگر باشد.» او در پایان تأکید کرد که توخل به خوبی می‌داند که فودن، پالمر و ترنت از بهترین بازیکنان تکنیکی تیم هستند، اما آن‌ها در ترکیب قرار نگرفته‌اند.

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