تیم ناشناختهای که دنیا را غافلگیر میکند؛
هشدار ازبکستان به مدعیان جام جهانی
ازبکستان پس از سالها برنامهریزی و سرمایهگذاری، حالا با نسلی جاهطلب و انگیزهای بالا پا به جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته؛ تیمی که قصد دارد فراتر از یک شگفتی ظاهر شود و معادلات مدعیان را برهم بزند.
به گزارش ایلنا، فابیو کنواریو، سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان، در آستانه جام جهانی گفت: "ازبکها در سطح جهانی به خاطر موفقیتهایشان در ورزشهای رزمی شناخته شدهاند، حالا باید نشان دهیم که در زمین فوتبال نیز مبارزانی هستیم." این اظهارات او پیشنمایشی از انتظارات فوتبالدوستان از تیم ازبکستان در جام جهانی است.
تیم ملی هلند نیز باید آماده باشد. امشب، هلند در نیویورک به مصاف ازبکستان میرود. پیتر هویسترا، سرمربی هلند، پیشبینی کرد که این بازی مشابه دیدار با الجزایر خواهد بود. او به عنوان (دستیار) سرمربی در باشگاه پختاکور تاشکند، سالها در لیگ ازبکستان فعالیت کرده است.
ازبکستان، یکی از چهار تیم تازهوارد به جام جهانی، به عنوان یک تیم زیرمجموعه و ناشناخته در دنیای فوتبال شناخته میشود. بیشتر بازیکنان این تیم در لیگ داخلی بازی میکنند و به طور کلی، این تیم از بازیکنانی تشکیل شده که نامهایشان برای بسیاری از طرفداران فوتبال در اروپا آشنا نیست. ازبکستان به دلیل عدم وجود دیاسپورا برای جذب استعدادها، به مانند دیگر تیمهای کوچک در جام جهانی، همچون کوراسائو یا هایتی، با چالشهایی مواجه است. با این حال، حضور در جام جهانی نتیجه سالها برنامهریزی و تلاش است.
کنواریو، که با دستمزد بالایی به عنوان چهره اصلی تیم منصوب شده، در زمانی به این سمت رسید که ازبکستان قبلاً به جام جهانی راه یافته بود. او در حالی به این تیم پیوست که کارهای اصلی قبلاً انجام شده بود.
پیتر هویسترا در مورد فوتبال ازبکستان گفت: "آموزشها بر اساس الگوی شوروی بنا شده است. آنها بازیهای زیادی با تیمهای خاورمیانهای انجام میدهند که این امر ترکیب جالبی را به وجود میآورد." تیمهای ملی ازبکستان در سالهای اخیر در مسابقات آسیایی و حتی جهانی پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند.
تیم زیر ۲۳ سال ازبکستان با موفقیت به بازیهای المپیک در پاریس راه یافته است. هویسترا افزود: "آنها نسلهای جوان بسیار خوبی داشتهاند که اکنون هسته اصلی تیم را تشکیل میدهند." با وجود موفقیتهای تاریخی در ورزشهای رزمی، فوتبال در ازبکستان به عنوان ورزش شماره یک شناخته میشود.
هویسترا در مورد سبک بازی تیم گفت: "این تیم به طور عمده دفاعی است. بنابراین، بازی برای هلند مشابه دیدار با الجزایر خواهد بود." قدرت اصلی تیم در خط دفاعی و با حضور ابدوکودیر خوسانوف، مدافع ۲۲ ساله و استعداد منچسترسیتی، است.
کنواریو نیز بر اهمیت این بازی تأکید کرد و گفت: "ما نمیتوانیم در جام جهانی شکست بخوریم." او همچنین به انگیزه بازیکنانش در برابر کریستیانو رونالدو اشاره کرد و افزود که باید حتی بیشتر از او انگیزه داشته باشند.