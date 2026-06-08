ماموریت سخت پرز برای نجات رئال
فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه رئال مادرید، با چالشهای متعددی در دوره جدید مدیریتش مواجه است. از برنامههای احیای کنسرتها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو تا وضعیت تیم بسکتبال و پرونده جنجالی نگریرا، او باید به مسائل مختلفی رسیدگی کند.
به گزارش ایلنا، در تازهترین اخبار، فلورنتینو پرز با چالشهای کوتاهمدت و میانمدت متعددی روبهرو است. یکی از این چالشها، برنامهریزی برای از سرگیری کنسرتها در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو پس از مشکلات صوتی است. همچنین، وضعیت تیم بسکتبال رئال مادرید که فصل گذشته را بدون قهرمانی به پایان رساند و پرونده نگریرا که پرز قصد دارد به اتحادیه فوتبال اروپا ارائه کند، از دیگر مسائل مهم به شمار میروند.
پرز باید علاوه بر وظایف فوری مانند بازسازی تیم و جذب بازیکنان جدید، به موضوعات باقیمانده از دوره قبلی خود نیز رسیدگی کند. یکی از مسائل کلیدی، حلوفصل دعوی حقوقی است که به دلیل شکایت انجمن همسایگان آسیبدیده از برنابئو به وجود آمده است. این انجمن ادعا کرده که کنسرتها از حد مجاز صدا فراتر رفتهاند.
پس از توقف کنسرتها در سپتامبر ۲۰۲۴، باشگاه اقدام به انجام تعمیرات برای کاهش سر و صدا کرد و پرز اعلام کرده که رویدادهای موسیقی بزرگ به زودی باز خواهند گشت که این امر میتواند به افزایش درآمد باشگاه کمک کند. او در مصاحبهای گفت: "این موضوع حل شده است، ما در دادگاه پیروز شدهایم و کنسرتها برگزار خواهند شد."
پرز همچنین در ماه مه اعلام کرد که یک پرونده ۵۰۰ صفحهای درباره پرونده نگریرا به یوفا ارائه خواهد کرد. او این پرونده را به عنوان "بزرگترین پرونده فساد در تاریخ فوتبال" توصیف کرده و خواستار اقدام یوفا در این زمینه شده است.
تیم بسکتبال رئال مادرید نیز در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد و از سال ۲۰۱۱ نتوانسته فصل را بدون قهرمانی به پایان برساند. بازگشت سرخیو اسکاریولو به عنوان سرمربی نتوانسته تأثیر مثبتی داشته باشد و تیم در سه فینال شکست خورده و در مرحله یکچهارم نهایی لیگ اندسا حذف شده است.
در تیم فوتبال زنان نیز، این فصل برای رئال مادرید چندان موفق نبوده و با توجه به سلطه بارسلونا، نیاز به بازسازی عمیق در تیم احساس میشود. با خروج بازیکنان مهمی مانند میسا رودریگس و کارولین ویر، این تیم با چالشهایی برای کسب نخستین قهرمانی خود پس از شش فصل مواجه است.
علاوه بر کنسرتها، رئال مادرید همچنین در نظر دارد که اسکای بار را در برنابئو افتتاح کند. این فضای تفریحی که به عنوان یک کانال دیگر برای ایجاد درآمد طراحی شده، قرار بود در آوریل ۲۰۲۴ افتتاح شود، اما به دلیل نقض قرارداد با شرکت مجری، این فرآیند متوقف شده است.