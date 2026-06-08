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فیفا متهم به سرقت هنری شد!

فیفا متهم به سرقت هنری شد!
کد خبر : 1796082
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یک هنرمند به دلیل استفاده غیرمجاز از آثارش، از فیفا شکایت کرده و مبلغ ۱۳۰ میلیون رئال غرامت را درخواست کرده است.

به گزارش ایلنا، این هنرمند به دلیل استفاده از آثار هنری‌اش در تبلیغات و رویدادهای مرتبط با مسابقات فوتبال، به فیفا شکایت کرده است. او ادعا می‌کند که بدون اجازه از آثارش استفاده شده و این موضوع به او آسیب مالی و معنوی وارد کرده است.

در شکایت خود، هنرمند خواستار غرامت ۱۳۰ میلیون رئال شده و معتقد است که این مبلغ به‌عنوان جبران خسارت‌های وارده به او ضروری است. او همچنین به این نکته اشاره کرده که فیفا باید به حقوق هنرمندان احترام بگذارد و از استفاده غیرمجاز از آثارشان خودداری کند.

این پرونده توجهات زیادی را به خود جلب کرده و ممکن است تبعاتی برای فیفا در زمینه حقوق مالکیت معنوی داشته باشد. هنرمند امیدوار است که با این اقدام، حقوق خود را استیفا کند و دیگر هنرمندان نیز از این موضوع درس بگیرند.

 

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